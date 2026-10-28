Παρελθόν από τον πάγκο του Astera AKTOR ο Γιώργος Αντωνόπουλος -«Θα χαίρομαι με τις επιτυχίες της ομάδας» - iefimerida.gr

Ο Asteras AKTOR ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση της συνεργασίας του με τον μέχρι πρότινος προπονητή του, Γιώργο Αντωνόπουλο καθώς και με τον συνεργάτη του, Βαγγέλη Ντίσιο.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Asteras AKTOR μετά το «διαζύγιο» με τον Γιώργο Αντωνόπουλο που γνωστοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/10), μια ημέρα μετά την εντός έδρας ήττα (0-2) από την Κηφισιά στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

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Ο Έλληνας προπονητής θα βρεθεί στη σημερινή προπόνηση για να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές του, ενώ μαζί του παρελθόν αποτελεί και ο συνεργάτης του, Βαγγέλη Ντίσιο, με την ομάδα της Τρίπολης να τους ευχαριστεί για την προσφορά τους.

Ο Αντωνόπουλος αφήνει τον Αstera AKTOR στην 11η θέση της βαθμολογίας της Super League έπειτα από 8 αγωνιστικές με απολογισμό μιας νίκης, τριών ισοπαλιών και τεσσάρων ηττών, ενώ μένει να φανεί το ποιος θα είναι ο διάδοχός του στον πάγκο.

Η ανακοίνωση του Astera AKTOR για το «διαζύγιο»

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Γιώργο Αντωνόπουλο. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αντωνόπουλο για την αφοσίωσή του και την προσφορά του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή.

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Η συνεργασία ολοκληρώνεται και με τον συνεργάτη του προπονητή, κ. Βαγγέλη Ντίσιο, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα μας».

Αντωνόπουλος: «Δουλέψαμε σκληρά, χωρίς φόβο»

Το μήνυμα του Γιώργου Αντωνόπουλου: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες του ΑΣΤΕΡΑ και τη διοίκηση για την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη όλο αυτό το διάστημα. Ανέλαβα την ομάδα σε μία δύσκολη στιγμή της και μαζί με τους συνεργάτες μου προσπάθησαμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα σκληρά, χωρίς φόβο, με συνέπεια και με στόχευση πάντα το καλό της ομάδας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους του οργανισμού του ΑΣΤΕΡΑ για τη συνεργασία. Εύχομαι στον ΑΣΤΕΡΑ κάθε καλό στη συνέχεια, ασφαλώς και θα παρακολουθώ την ομάδα και θα χαίρομαι με τις επιτυχίες της».