 Συνεχίζει το παραλήρημα για τον Χρήστου ο Ιταλός αντίπαλός του -Με τι τον παρομοίασε - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Συνεχίζει το παραλήρημα για τον Χρήστου ο Ιταλός αντίπαλός του -Με τι τον παρομοίασε

Τσεκόν και Χρήστου με τα μετάλλιά τους
Τσεκόν και Χρήστου με τα μετάλλιά τους στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού / Πηγή: IMAGO / ZUMA Press Wire
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Η μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στον Απόστολο Χρήστου και τον Τομάς Τσεκόν φαίνεται πως έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα, όχι μόνο στην πισίνα αλλά και εκτός αυτής.

Η οριακή επικράτηση του Έλληνα πρωταθλητή απέναντι στον Ιταλό, με διαφορά μόλις ενός εκατοστού, εξακολουθεί να απασχολεί τον Τσεκόν, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να αναφερθεί στον αντίπαλό του, αυτή τη φορά με έναν ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο.

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