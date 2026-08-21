Συνεχίζει το παραλήρημα για τον Χρήστου ο Ιταλός αντίπαλός του -Με τι τον παρομοίασε - iefimerida.gr

Η μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στον Απόστολο Χρήστου και τον Τομάς Τσεκόν φαίνεται πως έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα, όχι μόνο στην πισίνα αλλά και εκτός αυτής.

Η οριακή επικράτηση του Έλληνα πρωταθλητή απέναντι στον Ιταλό, με διαφορά μόλις ενός εκατοστού, εξακολουθεί να απασχολεί τον Τσεκόν, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να αναφερθεί στον αντίπαλό του, αυτή τη φορά με έναν ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο.

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