Παρακολουθήστε live τις ευρωπαϊκές μάχες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ σε Europa και Conference League - iefimerida.gr

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αντιμετωπίζουν τις Στουρμ Γκρατς και Φιορεντίνα σε Europa και Conference League, αντίστοιχα.

Τα δύο μεγάλα «διπλά» του «τριφυλλιού» στη Βέρνη (4-1) και στο Μάλμε (1-0) έχουν δώσει έναν «αέρα» στους «πράσινους», καθώς κάλυψαν εν πολλοίς την εντός έδρας γκέλα με τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς (ήττα 2-1 στο ΟΑΚΑ), όμως για να «εξαργυρωθούν» βαθμολογικά θα πρέπει οι «πράσινοι» να πάρουν το «τρίποντο» απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Αυστρίας στο ΟΑΚΑ.

Από την άλλη, η ΑΕΚ θέλει έναν πολύτιμο βαθμό στη Φλωρεντία, έτσι ώστε να κρατήσει στα χέρια της την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.

