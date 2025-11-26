Βόμβα Mozzartsport: Παραιτήθηκε ο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν - iefimerida.gr

Την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτιζάν υπέβαλε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, όπως μεταδίδει η σερβική Mozzart.



Η απόφαση φέρεται να ήρθε μετά την ήττα και την απογοητευτική εμφάνιση της Παρτιζάν κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Το δημοσίευμα της Mozzart για τον Ομπράντοβιτς

Η σερβική εφημερίδα γράφει: «Το αν αυτό θα οδηγήσει σε μόνιμο χωρισμό των δρόμων τους μένει να το δούμε. Η διοίκηση του συλλόγου δεν έχει ακόμη συναντηθεί με τον 65χρονο προπονητή για να συζητήσουν το μέλλον. Το γεγονός είναι ότι η ομάδα δεν έχει αποδώσει καλά τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, είναι επίσης γεγονός ότι το χάρισμα του δημοφιλούς Ζοτς δεν μπορεί να αντικατασταθεί.



Το ερώτημα είναι απλό: μπορεί η ομάδα να συνέλθει; Και μπορεί να το κάνει με ή χωρίς τον Ομπράντοβιτς;

Χθες το βράδυ, στον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής των μαυροπράσινων φαινόταν ηττημένος και αβοήθητος, όπως σπάνια έχει φανεί στην καριέρα του. Η απάντηση ''Δεν ξέρω'' στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου για το πώς θα ανατρέψει την πορεία της σεζόν επιβεβαίωσε ότι και ο Ομπράντοβιτς έχει καταλάβει ότι πρέπει να γίνει κάτι ριζικό.



Το διοικητικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, λαμβάνει μια απόφαση. Θα δεχτούν την παραίτηση του ανθρώπου που, μετά από όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, ξανάναψε το φως της ελπίδας στους μαύρους και λευκούς και θα αναζητήσουν νέο προπονητή; Ή θα προσπαθήσουν να πείσουν τον ''γέρο'' να μείνει και να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα στο γήπεδο; Θα το μάθουμε απόψε ή το αργότερο αύριο».