Παράγοντας ομάδας ο Ισπανός επιχειρηματίας που αγνοείται στο Ιόνιο - iefimerida.gr

Μια θαλάσσια περιπέτεια με τραγική εξέλιξη βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, όπου οι αρχές αναζητούν έναν 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται μετά την πτώση του από το ιστιοπλοϊκό του.

Η υπόθεση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς την Πύλο και από την πρώτη στιγμή κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες διάσωσης σε περισσότερες από μία χώρες.

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