Παπαθεοδώρου για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Ήταν απαραίτητο να συμβεί για να ξεβρωμίσει» - iefimerida.gr

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, ζητώντας να ολοκληρωθεί το έργο της Δικαιοσύνης.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου πήρε για πρώτη φορά δημόσια θέση σχετικά με το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ, με τον προπονητή του Αμαρουσίου να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να αφεθεί η Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της.

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Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση του Αμαρουσίου με το Περιστέρι Betsson, ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε τη στενοχώρια του για τις τελευταίες εξελίξεις, κάνοντας λόγο για μια δυσάρεστη αλλά απαραίτητη διαδικασία, προκειμένου το ελληνικό μπάσκετ να γυρίσει σελίδα.

Ηλίας Παπαθεοδώρου: «Απαραίτητο για να ξεβρωμίσει το ελληνικό μπάσκετ»

«Δεν θέλω να σχολιάσω αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις. Είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση, που μας στενοχωρεί όλους. Από την άλλη πλευρά, ήταν απαραίτητο να συμβεί για να ξεβρωμίσει το ελληνικό μπάσκετ. Ωστόσο, πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της.

Εμείς, ως ομάδα, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να εξετάσει σοβαρά την υπόθεση, όπως και κάνει, και να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

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Εύχομαι πραγματικά να έχουμε μια διαφορετική μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχουν οι συνθήκες, υπάρχουν επενδυτές, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να βλέπει παιχνίδια σαν το σημερινό, καθαρά παιχνίδια, που κρίνονται μέσα στο γήπεδο, από τις ικανότητες των παικτών.

Μακάρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και από εδώ και πέρα να μπορούμε να έχουμε το μυαλό μας πώς θα παίζουμε μέσα στο γήπεδο.

Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι βαθιά στενοχωρημένος βλέποντας ανθρώπους που υπηρέτησαν το μπάσκετ για τόσα χρόνια να βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη θέση. Είναι κάτι που με προβληματίζει και με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Ωστόσο, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και να μπορέσω κι εγώ να καταλάβω καλύτερα τι έχει συμβεί και να διαμορφώσω την άποψή μου με βάση όλα τα δεδομένα.

Αυτή τη στιγμή, όμως, το μυαλό μου βρίσκεται αποκλειστικά στην ομάδα μου. Θέλουμε να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη και να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση τις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι που μας απασχολεί και σε αυτό θέλουμε να επικεντρωθούμε».