Άγγελος Παπανικολάου: «Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ, αλλά και τους Έλληνες και θα τους κρίνει η δικαιοσύνη» [βίντεο] - iefimerida.gr

«Η προσωρινή διοίκηση που προέρχεται από παραίτηση των μελών του ΔΣ, θα οδηγήσει σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και χάους», τόνισε ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου.

Τη στιγμή που ολοένα και ξετυλίγεται το κουβάρι του σκανδάλου με τα στημένα στο ελληνικό μπάσκετ, ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews όπου και αναφέρθηκε για την κατάσταση στην Ομοσπονδία, αλλά και τις επικείμενες εκλογές.

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«Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ, αλλά και τους Έλληνες που έχουν μεγάλη αγάπη για αυτό και θα τους κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να πάμε ενωμένοι και να οδηγήσουμε το ελληνικό μπάσκετ στην επόμενη υγιή εποχή», σημείωσε.

Παπανικολάου: «Χρειαζόμαστε την αρωγή του υπουργείου»

«Εμείς αναλάβαμε με διάθεση ευθύνης να κρατήσουμε το μπάσκετ ζωντανό με μια θεσμική σταθερότητα και να οδηγήσουμε την ΕΟΚ, σε συνεργασία με το υπουργείο Αθλητισμού, στις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν διά ζώσης στις 20 Δεκεμβρίου.

Xρειαζόμαστε την αρωγή του υπουργείου, γιατί υπάρχει αναστολή της χρηματοδότησης, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καθολική συμμετοχή και έκφραση των σωματείων»., υπογράμμισε ο Άγγελος Παπανικολάου.

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«Η προσωρινή διοίκηση θα οδηγήσει σε μια κατάσταση χάους»

Αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι έπρεπε να οριστεί προσωρινή διοίκηση πρωτοδικείου, σχολίασε ότι: «Η προσωρινή διοίκηση που προέρχεται από παραίτηση των μελών του ΔΣ, θα οδηγήσει σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και χάους.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, παρά τις καταστάσεις αυτές, έγιναν απρόσκοπτα 700 αγώνες, 100 αγώνες σε εθνικά πρωταθλήματα και της GBL και των εθνικών πρωταθλημάτων, αλλά και 600 αγώνες σε τοπικά πρωταθλήματα και ενώσεις που αφορούν και μικρές ηλικίες.

Σε περίπτωση που γινόταν η προσφυγή στο πρωτοδικείο, για 45 ημέρες δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική Ομοσπονδία».

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Σε ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της 20ςη Δεκεμβρίου απάντησε πως «αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να πάμε ενωμένοι και να οδηγήσουμε το ελληνικό μπάσκετ στην επόμενη υγιή εποχή. Δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη και καμία άλλη προτεραιότητα».