O θρύλος του μήκους, Μάικ Πάουελ πλέκει το εγκώμιο του Μίλτου Τεντόγλου: «Μπορεί να φτάσει τα 8,90μ.» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι αυτή την στιγμή ο καλύτερος άλτης στον κόσμο και το αποδεικνύει συνεχώς με τις παρουσίες και τα άλματά του, κάτι που αναγνωρίζεται από όλους.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και απέδειξε την κλάση του για μια ακόμη φορά, με άλμα στα 8.44μ.

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Χάρη σε αυτές τις εξαιρετικές παρουσίες του, ο Τεντόγλου έχει κερδίσει και τον σεβασμό τεράστιων αθλητών, όπως ο Μάικ Πάουελ, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ στο μήκος, με άλμα στα 8,95.

Ο Πάουελ, αφού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη νοοτροπία και το ταλέντο του 28χρονου αθλητή, τόνισε πως με βάση τις αποδόσεις του, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 8,90μ.

Από τη στιγμή που ίσως ο σπουδαιότερος αθλητής του μήκους βγαίνει δημόσια και δηλώνει πως ο Μίλτος έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει το Παγκόσμιο Ρεκόρ του, αυτό δείχνει τη σκληρή δουλειά και τα αποτελέσματα που έχει φέρει αυτή στην καριέρα του.

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Ο Πάουελ έθεσε το παγκόσμιο ρεκόρ του το 1991 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Τα λόγια θαυμασμού του Πάουελ για τον Τεντόγλου

«Ο Τεντόγλου είναι βγαλμένος από άλλη εποχή. Είναι εκεί που ήμασταν κι εμείς», είπε αναφερόμενος στη χρυσή εποχή του με τον Καρλ Λιούις και στα… τελειώματα με τον Ιβάν Πεντρόσο.

«Είναι καλός, αλλά και… σκληρό καρύδι. Εγκεφαλικά είναι σκληρός. Αν χρειαστεί να κάνει 8,50μ., θα το κάνει. Αν χρειαστεί 8,60μ., θα το κάνει. Αυτός είναι άλτης. Οταν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, να έρχεσαι από πίσω (στην κατάταξη) και να κάνεις 8,60μ. (για να κερδίσεις), είναι γιατί ξέρει πώς να το κάνει, πώς να κάνει τα 8,60μ.» συνέχισε ο Πάουελ, για να έρθει η… κρίσιμη ερώτηση.



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Όταν ρωτήθηκε πόσο πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει, ο Αμερικανός ολυμπιονίκης απάντησε: «Αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αρκετές φορές άλματα στα 8,60μ., μπορείς να πηδήξεις 8,90μ. Κάθε αθλητής έχει ένα άλμα που θα του φύγει (μακριά)».