UEFA για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

H UEFA σε ανάρτησή της τόνισε τη στήριξη στην ομάδα του ΠΑΟΚ για τους αδικοχαμένους οπαδούς του.

«Στεκόμαστε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ σε μια στιγμή οδύνης. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας σε όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτό το τραγικό δυστύχημα» ανέφερε στην ανάρτησή της.

Νωρίτερα, ωστόσο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αρνήθηκε την αναβολή του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν την Πέμπτη για το Europa League, καθώς το καλεντάρι δεν έχει κενά για τη διεξαγωγή του αγώνα σε άλλη ημερομηνία.