ΠΑΟΚ: Θέλει να φέρει στην Τούμπα σέντερ φορ από την Τορίνο -Η αποκάλυψη από Ιταλία και το επίσημο «διαζύγιο» με Γερεμέγιεφ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τορίνο για τον δανεισμό του Σάντρο Κουλένοβιτς. Συνεχίζει στην Περσίγια Τζακάρτα ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ.

Ο ΠΑΟΚ ρίχνει ματιές στην αγορά για την απόκτηση ενός επιθετικού και μπορεί να κάνει τη διαφορά τη στιγμή που έχουν στερέψει οι επιλογές του στη γραμμή κρούσης μετά την οριστική αποχώρηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και ένα νέο όνομα έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Τορίνο για τη μεταγραφή του Σάντρο Κουλένοβιτς, με το ρεπορτάζ να κάνει λόγο και για οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Κουλένοβιτς στο στόχαστρο για την επίθεση του ΠΑΟΚ

Ο Κροάτης στράικερ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ, πριν μετακομίσει σε νεαρή ηλικία στην Πολωνία για λογαριασμό της Λέγκια Βαρσοβίας. Το 2017 πήγε για πρώτη φορά στην Ιταλία, όταν εντάχθηκε στη Γιουβέντους, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη φανέλα της κροατικής ομάδας κατέγραψε συνολικά 127 συμμετοχές, με 43 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Οι εμφανίσεις του έφεραν το ενδιαφέρον της Τορίνο, η οποία αρχικά τον απέκτησε ως δανεικό και στη συνέχεια προχώρησε στην αγορά του έναντι 3 εκατ. ευρώ, καθώς στη συμφωνία υπήρχε υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Η σεζόν του Κουλένοβιτς με τα 11 γκολ

Ο Κουλένοβιτς προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με την Τορίνο, καθώς αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια, σημειώνοντας 11 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στα 3,5 εκατ. ευρώ, με τον ΠΑΟΚ να εξετάζει την περίπτωσή του για την κορυφή της επίθεσης.

Επίσημα στην Περσίγια Τζακάρτα ο Γερεμέγιεφ

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ αποτελεί οριστικά παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, με την Περσίγια Τζακάρτα να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτησή του. Ο 32χρονος στράικερ δεν έβρισκε τον χρόνο συμμετοχής που ήθελε, μιας και ο Αλέσιο Λίσι τον είχε επί της ουσίας πίσω από τον Μύθου στην ιεραρχία των σέντερ φορ και έτσι εξέτασε τις επιλογές του για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της Περσίγια Τζακάρτα: «Η προετοιμασία της Περσίγια για τη Super League της σεζόν 2026/27 συνεχίζεται, με το παζλ του ρόστερ να συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι. Τελευταία προσθήκη είναι ο Σουηδός επιθετικός Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος αποτελεί και επίσημα μέλος των «Τίγρεων του Κεμαγιόραν» για τις επόμενες δύο σεζόν.

Με ύψος 1,92 μ. και σημαντική εμπειρία από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Άλεξ έρχεται με φιλοδοξίες και στόχο να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της Περσίγια. Η επαγγελματική καριέρα του ξεκίνησε στην Έργκριτε το 2012, μετά την προώθησή του από την ομάδα Νέων, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κβίντινγκ (2013).

Ακολούθησε η Χάκεν (2014-2016), πριν μετακομίσει στη Μάλμε (2016-2018). Το 2019 επέστρεψε στη Χάκεν. Στη συνέχεια άφησε τη Σουηδία για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στη Γερμανία με την Ντιναμό Δρέσδης, όπου ανήκε από το 2019 έως το 2021. Το 2020 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην ολλανδική Τβέντε, ενώ αργότερα επέστρεψε στη Χάκεν, διανύοντας τη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο μέχρι το 2023.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ευρωπαϊκή του διαδρομή συνεχίστηκε στην Ελλάδα. Από το 2023 ανήκε στον Παναθηναϊκό, ενώ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Λεβαδειακό. Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ το 2026, πριν γίνει πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής της Περσίγια.

Έχοντας εμπειρίες από τα πρωταθλήματα της Σουηδίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας, ο Γερεμέγεφ έχει αγωνιστεί και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο στα προκριματικά του Europa League όσο και στην κυρίως διοργάνωση. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο 32χρονος επιθετικός πήρε επίσης την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Σουηδίας το 2019.

Στο βιογραφικό του υπάρχουν και αρκετές σημαντικές διακρίσεις. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2021/22 με 22 γκολ, ενώ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Σουηδίας το 2016, το 2017 και το 2022, το Κύπελλο Σουηδίας το 2016 και το 2019, καθώς και το ελληνικό πρωτάθλημα το 2024.

Πλέον, ο Γερεμέγεφ έρχεται στην Περσίγια κουβαλώντας την εμπειρία του από την Ευρώπη, αλλά και τη δίψα για νέες επιτυχίες. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αισθάνομαι καλά και είμαι πολύ ενθουσιασμένος αυτή τη στιγμή. Γνώριζα ήδη την Περσίγια. Ξέρω ότι είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ινδονησία. Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον της Περσίγια, ήθελα πραγματικά να έρθω το συντομότερο δυνατό. Είμαι, λοιπόν, πολύ χαρούμενος που επιτέλους βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Άλεξ.

«Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι να καταλάβω τι θέλει ο προπονητής, πώς θέλει να αγωνιζόμαστε, αλλά και να χτίσω καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες μου, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μαζί», επισήμανε.