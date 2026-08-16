ΠΑΟΚ: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για Κωνσταντέλια - Μαζεύεται περισσότερος κόσμος το βράδυ στην Τούμπα [εικόνες] - iefimerida.gr

Δεν κοπάζουν οι αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με τη συγκέντρωση στην Τούμπα να συνεχίζεται.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ για τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με το κλίμα γύρω από την Τούμπα να παραμένει φορτισμένο μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής (16/8).

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Ο 23χρονος διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός ταξίδεψε στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της μετακίνησής του, έχοντας περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη η επικείμενη αποχώρηση ενός από τα σημαντικότερα πρόσωπα του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

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Πηγή: Eurokinissi

Από νωρίς το απόγευμα, φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Μάλιστα, αναρτήθηκε και πανό κατάληψης, ενώ οπαδοί ζήτησαν να υπάρξει επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να του μεταφέρουν τη θέση τους.

Οι διαμαρτυρίες δεν περιορίστηκαν στις απογευματινές ώρες. Η παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ στην Τούμπα συνεχίστηκε και το βράδυ, με περισσότερο κόσμο να φτάνει στο σημείο και την αντίδραση για την επικείμενη πώληση του «Ντέλια» να παραμένει έντονη.

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Η υπόθεση έχει αποκτήσει μάλιστα διεθνή διάσταση, καθώς οι κινητοποιήσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ έγιναν θέμα και στη Γερμανία, με την Bild να αναφέρεται στις προσπάθειές τους να αποτρέψουν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.