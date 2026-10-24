ΠΑΟΚ: Στο στόχαστρο ο «καυτός» Λέλαντ Γουόκερ που εντυπωσιάζει στο BCL - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Λέλαντ Γουόκερ, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις στο BCL, μετρώντας 30,6 πόντους ανά αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο τον Λέλαντ Γουόκερ, έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες του φετινού Basketball Champions League, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Οι Θεσσαλονικείς ενδιαφέρονται για τον 23χρονο Αμερικανό γκαρντ (1,85 μ.), ο οποίος αγωνίζεται στη φινλανδική Σαλόν Βίλπας και έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του Γουόκερ στο BCL

Ο Γουόκερ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, μετρώντας κατά μέσο όρο 30,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ σε πέντε αναμετρήσεις του BCL, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών.

Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ είχε αντιμετωπίσει πρόσφατα την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με 28 πόντους, επτά ασίστ, δύο ριμπάουντ και δύο κλεψίματα σε σχεδόν 35 λεπτά συμμετοχής. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε 7/16 δίποντα, 2/8 τρίποντα και 8/10 ελεύθερες βολές, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.