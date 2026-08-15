Σερίφ Εντιαγέ: Το παιδί που έπαιζε μπάλα κόντρα στα «θέλω» των γονιών του και το ματς που του άλλαξε τη ζωή πριν τον ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Πριν φτάσει μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ, ο Σερίφ Εντιαγέ ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε με το σχολείο σε πρώτο πλάνο και την μπάλα ως μεγάλο όνειρο. Όλα αυτά, μέχρι ένα παιχνίδι Μουντιάλ του... 2002.

Ο Σερίφ Εντιαγέ κουβαλάει μία ιστορία που ξεκίνησε πολύ μακριά από τα μεγάλα γήπεδα και τα φώτα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται προ των πυλών του ΠΑΟΚ, μεγάλωσε σε μία οικογένεια που έδινε ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και δεν θεωρούσε το ποδόσφαιρο τον ασφαλέστερο δρόμο για το μέλλον του.

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Ο πατέρας του δεν ήταν ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική να ακολουθήσει επαγγελματικά την μπάλα, ενώ η μητέρα του επέμενε ακόμη περισσότερο στο σχολείο και στις σπουδές. Εκείνος, όμως, από πολύ μικρός είχε ανακαλύψει τι ήταν αυτό που πραγματικά τον γέμιζε και κάθε ευκαιρία για ποδόσφαιρο ήταν αρκετή για να αφήσει στην άκρη οτιδήποτε άλλο.

Οι γονείς του Εντιαγέ ήθελαν σχολείο, εκείνος ονειρευόταν το... τόπι

Τα παιδικά χρόνια του Εντιαγέ ήταν γεμάτα μπάλα. Έπαιζε με τους φίλους του στη γειτονιά και αναζητούσε οποιοδήποτε μέρος μπορούσε να μετατραπεί έστω και προσωρινά σε γήπεδο, με την αυλή του οικογενειακού σπιτιού να αποτελεί πολλές φορές τον δικό του ποδοσφαιρικό χώρο.

Τότε φυσικά δεν μπορούσε να γνωρίζει αν θα κατάφερνε κάποια ημέρα να ζήσει από το άθλημα που αγαπούσε. Για την οικογένειά του, το σχολείο παρέμενε η προτεραιότητα και η εκπαίδευση αποτελούσε τον ασφαλέστερο δρόμο για το μέλλον, όμως για τον μικρό Σερίφ η μπάλα είχε ήδη πάψει να αποτελεί απλώς ένα παιχνίδι.

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Όσο μεγάλωνε, τόσο περισσότερο άρχιζε να φαντάζεται τον εαυτό του ως ποδοσφαιριστή, ακόμη κι αν εκείνη την εποχή η απόσταση που τον χώριζε από το επαγγελματικό επίπεδο έμοιαζε τεράστια.

Το καθοριστικό ερέθισμα ήρθε το 2002, όταν η Σενεγάλη ετοιμαζόταν να ζήσει για πρώτη φορά την εμπειρία ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Εντιαγέ ήταν τότε μόλις έξι ετών και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης η χώρα του είχε μπροστά της μία αποστολή που έμοιαζε σχεδόν αδύνατη, την πανίσχυρη Γαλλία.

Το Σενεγάλη - Γαλλία που του έβαλε το... μικρόβιο

Ο Εντιαγέ έχει αναφερθεί χρόνια αργότερα σε εκείνη την ημέρα, θυμούμενος πως παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με άλλους ανθρώπους σε μία μεγάλη οθόνη που είχε στηθεί στο σπίτι. Για έναν εξάχρονο που ήδη περνούσε όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε με μία μπάλα στα πόδια, η εικόνα των ποδοσφαιριστών της χώρας του να νικούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές είχε τεράστια επίδραση.

Η νίκη επί της Γαλλίας με 1-0 δεν αποτέλεσε απλώς μία στιγμή εθνικής υπερηφάνειας, αλλά ένα από τα γεγονότα που δυνάμωσαν μέσα του την επιθυμία να ακολουθήσει το ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Το παιδί που μέχρι τότε έπαιζε επειδή αγαπούσε την μπάλα άρχισε πλέον να βλέπει μπροστά του ένα όνειρο και να πιστεύει ότι ίσως κάποια ημέρα θα μπορούσε να γίνει και ο ίδιος ένας από εκείνους που θα φορούσαν τη φανέλα της Σενεγάλης.

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Η πραγματικότητα, βέβαια, απείχε αρκετά από ένα παραμύθι άμεσης επιτυχίας. Ο Σερίφ μεγάλωσε στο Mbotty Pom και χρειάστηκε να περάσει από τα χαμηλότερα επίπεδα του ποδοσφαίρου της χώρας του μέχρι να αρχίσει να ανοίγει ο δρόμος.

Ακολούθησε η παρουσία του στην HLM Grand Yoff, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει κυρίως χάρη στην ικανότητά του στο σκοράρισμα, ολοκληρώνοντας μία σεζόν ως πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Ήταν το πρώτο ουσιαστικό σημάδι ότι αυτό που μέχρι τότε αποτελούσε παιδικό όνειρο μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματική επαγγελματική προοπτική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πόρτα της Ευρώπης άνοιξε αμέσως.

Τα δοκιμαστικά και το εισιτήριο για την Ευρώπη

Για να κάνει το επόμενο βήμα, ο Εντιαγέ χρειάστηκε να περάσει από δοκιμαστικά και να περιμένει την ευκαιρία που θα του επέτρεπε να φύγει από τη Σενεγάλη.

Η ευκαιρία τελικά παρουσιάστηκε στο Βέλγιο, με την Μπέβερεν να αποτελεί τον πρώτο ευρωπαϊκό σταθμό της καριέρας του και ταυτόχρονα την επιβεβαίωση ότι οι αμέτρητες ώρες με την μπάλα στη γειτονιά μπορούσαν πράγματι να τον οδηγήσουν κάπου.

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Από εκείνο το σημείο άρχισε ένα ταξίδι που τον έφερε σε διαφορετικές χώρες και ποδοσφαιρικές κουλτούρες, με τον Σενεγαλέζο να αναγκάζεται κάθε φορά να προσαρμόζεται σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και να κερδίζει από την αρχή τη θέση του.

Υπάρχει, πάντως, μία λεπτομέρεια από τις συνεντεύξεις του που αποκαλύπτει ότι, παρά την καριέρα που ακολούθησε, ο Εντιαγέ δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε στη ζωή του εάν δεν είχε καταφέρει να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, η απάντησή του δεν είχε καμία σχέση με τη λάμψη του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Θα γινόταν αγρότης, καθώς έχει μιλήσει για την αγάπη του για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Μία απάντηση που δείχνει μία διαφορετική πλευρά του ανθρώπου πίσω από τον ποδοσφαιριστή και παράλληλα τη σύνδεση που εξακολουθεί να αισθάνεται με τον τόπο και τον τρόπο ζωής μέσα στον οποίο μεγάλωσε.

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Από τις γειτονιές της Σενεγάλης στα ευρωπαϊκά γήπεδα

Η συνέχεια της καριέρας του τον έφερε πολύ μακριά από εκείνη την αυλή στη Σενεγάλη. Βέλγιο, Κροατία, Τουρκία, Κίνα και Σερβία αποτέλεσαν διαφορετικά κεφάλαια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, με τις Μπέβερεν, Γκόριτσα, Γκεζτέπε, Σανγκάι Πορτ, Αδάνα Ντεμιρσπόρ, Ερυθρό Αστέρα και Σάμσουνσπορ να μπαίνουν διαδοχικά στο βιογραφικό του.

Ο Εντιαγέ κατάφερε να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να κατακτήσει τίτλους, να σημειώσει δεκάδες γκολ και τελικά να πετύχει κάτι που για το εξάχρονο παιδί του 2002 θα έμοιαζε τεράστιο, να γίνει διεθνής με την Εθνική Σενεγάλης.

Το επόμενο κεφάλαιο τον φέρνει στην Τούμπα

Σχεδόν δυόμισι δεκαετίες μετά από εκείνη τη βραδιά του Μουντιάλ, το ποδοσφαιρικό ταξίδι του Σερίφ Εντιαγέ ετοιμάζεται να αποκτήσει ακόμη έναν προορισμό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στις τελευταίες διαδικασίες για την απόκτησή του από τη Σάμσουνσπορ με τη μορφή δανεισμού.

Πίσω, λοιπόν, από τον υψηλόσωμο φορ που αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του Δικεφάλου υπάρχει μία διαδρομή που δεν ξεκίνησε από κάποια φημισμένη ευρωπαϊκή ακαδημία.

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Ξεκίνησε από ένα παιδί που οι γονείς του ήθελαν να δώσει προτεραιότητα στο σχολείο, που έβρισκε χώρο για να παίξει μπάλα όπου μπορούσε και που, αν τελικά το ποδόσφαιρο δεν του άνοιγε τις πόρτες του, είχε φανταστεί τον εαυτό του να ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Τώρα, αυτή η διαδρομή ετοιμάζεται να συνεχιστεί στη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα.