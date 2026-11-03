ΠΑΟΚ-Ρόμα 113-111: Δική του η ασύλληπτη ματσάρα της Θεσσαλονίκης με σούπερ Ταϊρί, Όσμαν και ήρωα τον Μουρ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη κατέληξε στα χέρια του ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 113-111 της Ρόμα για να επιστρέψει στις νίκες στο EuroCup.

Αυτά συμβαίνουν μια φορά στη σεζόν. ΠΑΟΚ και Ρόμα έπαιξαν ένα παιχνίδι που θύμισε All Star Game για την 6η αγωνιστική του EuroCup, αλλά αυτό που μετράει στο φινάλε ήταν πως ο «Δικέφαλος» επέστρεψε στις νίκες.

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Ταϊρί και Όσμαν έκαναν ματσάρα, αλλά χρειάστηκε ένα επιθετικό ριμπάουντ του Μουρ στο φινάλε, για να πανηγυρίσει η ομάδα του Τρινκιέρι την 4η νίκη της, αφήνοντας τη Ρόμα στο 2-4.

Στους 27 με 6/11 τρίποντα σταμάτησε ο Ταϊρί, άλλους 25 είχε ο Όσμαν και 20 ο Φόστερ, με τον ήρωα Μουρ να προσθέτει 13, με 5 ριμπάουντ. «Μαέστρος» ο Καλάθης με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ, με τον ΠΑΟΚ να έχει 16/35 τρίποντα, ενώ η Ρόμα είχε έναν συγκλονιστικό Μάνιον που σκόραρε 18.

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Ημίχρονο 60 πόντων χωρίς άμυνες αλλά με σούπερ Ταϊρί

Ο Τρινκιέρι μας είχε προϊδεάσει για παιχνίδι 120 πόντων και κάπως έτσι ήταν η εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ με τον Καλάθη… μαέστρο εκμεταλλεύτηκε τους Αλεξάντερ και Μουρ στο ξεκίνημα για να προηγηθεί με 18-12, ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο ήρθε… έκρηξη.

Φόστερ και κυρίως Ταϊρί ήταν «καυτοί» για το 42-35 (14'), αλλά ο ΠΑΟΚ «πληγώθηκε» από τον Μάνιον και τα σουτ των Στίβενσον, Σιμόνοβιτς. Σβήνοντας έτσι το προβάδισμα που έφεραν τα τέσσερα τρίποντα του Ταϊρί.

Το 53-43 (17') με το οποίο προηγήθηκαν οι Θεσσαλονικείς, μαζεύτηκε άμεσα με τις εμπνεύσεις του Μάνιον, που χτυπούσε διαρκώς τους ψηλούς του ΠΑΟΚ για ένα επικό 61-60 στο ημίχρονο.

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Ταϊρί, Όσμαν και στο τέλος Μουρ έδωσαν τη νίκη στον ΠΑΟΚ

Με την ευστοχία των ομάδων να συνεχίζεται και στο δεύτερο μέρος. Αυτήν τη φορά η Ρόμα βρήκε τρίποντα για να προσπεράσει, αλλά ο Ταϊρί και ο Όσμαν ήταν ξανά εκεί (80-77, 27'), με το σκορ να πηγαίνει σε τρομερά υψηλά επίπεδα και τους γηπεδούχους από το τρίποντο του Φόστερ να κλείνουν στο 92-86 την τρίτη περίοδο.

Ο Αγιαγί συνέχισε να κάνει ζημιά αλλά το μοτίβο δεν άλλαζε, με τον ΠΑΟΚ να χτίζει μικρές διαφορές και τη Ρόμα να ακολουθεί. Ο Ταϊρί συνέχισε να… πυροβολεί, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο 102-93 (34'), αλλά να μην μπορούν μέσω της άμυνάς τους να τελειώσουν το ματς.

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Δύο διαδοχικά καλάθια του Ταϊρί έγραψαν το 106-101, με τα δύο «πολυβόλα» των ομάδων να συνεχίζουν. Από τη μία ο Ταϊρί, από την άλλη ο Μάνιον και οι Ιταλοί ισοφάρισαν στους 106, σε ένα ματς που παρέμεινε ως θρίλερ μέχρι το φινάλε.

Ο Όλινικ έβαλε ένα τεράστιο καλάθι για το 109-111 στα 50''. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο ισοφάρισε αλλά είχε και την τελευταία ευκαιρία, που λογικά πήγε στα χέρια του Ταϊρί. Αυτός αστόχησε, αλλά το επιθετικό ριμπάουντ του Μουρ οδήγησε σε καλάθι για το 113-111, στα 0.9'' και το σουτ του Ολίνικ δεν είχε τύχη, για μια σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 29-22, 61-60, 92-86, 113-111.