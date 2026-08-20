ΠΑΟΚ: Πότε είναι η ρεβάνς με την Μπραν - Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι αν προκριθεί στην league phase του Conference League - iefimerida.gr

Όλα τα δεδομένα για το ευρωπαϊκό «ταξίδι» του ΠΑΟΚ στο Conference League μετά το 1-1 στην Τούμπα κόντρα στην Μπραν.

Δεν κατάφερε να μπει με το... δεξί στα playoffs του Conference League ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έμεινε στο 1-1 με την Μπραν και, πλέον, θα αναζητήσει θετικό αποτέλεσμα στην Νορβηγία, προκειμένου να προκριθεί στην league phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

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Πλέον, οι Θεσσαλονικείς στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα της Νορβηγίας. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη (27/8, 20:00), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ελπίζει να μην πει... αντίο από τον Αύγουστο στην Ευρώπη.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης στην league phase του Conference League

Σε αντίθεση με το Champions League και το Europa League, όπου αρκετές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλισμένη θέση στη League Phase, στο Conference League και οι 36 συμμετέχοντες προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών. Οι 36 ομάδες που θα συνθέσουν τη League Phase προκύπτουν από τους νικητές των playoffs του Conference League, αλλά και από τις ομάδες που θα αποκλειστούν από την αντίστοιχη διαδικασία του Europa League.

Αυτό σημαίνει πως η τελική εικόνα της διοργάνωσης, αλλά και η κατανομή των ομάδων στα pots, δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί πριν ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια της 27ης Αυγούστου. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ζευγάρια μπορούν να διαφοροποιήσουν μέχρι και την τελευταία στιγμή τη θέση του ΠΑΟΚ στην κλήρωση.

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Τα ζευγάρια των playoffs του Europa League: ﻿

Τραμπζονσπόρ – Φερεντσβάρος

Κραϊόβα – Αραράτ

Σεντ Τρούνιντεν – Ομόνοια

Ερυθρός Αστέρας – Βικτόρια Πλζεν

Εγκνάτια – Λίλεστρομ

Γιαγκελόνια – Ιμπέρια

Μιάλμπι – Ζάλτσμπουργκ

Καϊράτ Αλμάτι – Άντερλεχτ

Λεχ Πόζναν – Τουν

Μπεσίκτας – Ζαλγκίρις

Μπενφίκα – Άαρχους

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας



Τα ζευγάρια των playoffs του Conference League: