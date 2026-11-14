ΠΑΟΚ-Παρτίζαν 3-1: Νίκη σε φιλικό... γιορτή για τα 100 χρόνια με αποθέωση και ασίστ Ντεσπόντοφ στην επιστροφή του [βίντεο]

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της Παρτίζαν στην γιορτινή Τούμπα ωστόσο η... είδηση δεν ήταν η νίκη στο φιλικό, αλλά η μεγάλη επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του συλλόγου, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την διακοπή για να... προσκαλέσει την Παρτίζαν σε φιλικό το οποίο εξελίχθηκε σε γιορτή και αποθέωση στην Τούμπα που γέμισε για το συμβολικό αυτό «ραντεβού» των δυο ομάδων στο χορτάρι που διατηρούν ισχυρούς δεσμούς και θεωρούνται αδερφικά σωματεία.

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Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επανεμφανίστηκε με τα ασπρόμαυρα και έπαιξε έπειτα από 7,5 ολόκληρους μήνες μιας και η τελευταία φορά που αγωνίστηκε πριν τον τραυματισμό του ήταν στις 22 Μαρτίου του 2026. Δεν άργησε να κάνει αισθητή την παρουσία του αφού είχε ασίστ στο 3-1 του ΠΑΟΚ με τον οποίο μάλιστα συμφώνησε πρόσφατα για ανανέωση έως το 2029.

Τρομερή και άκρως... ασπρόμαυρη η ατμόσφαιρα στην Τούμπα με βραβεύσεις πριν τη σέντρα και κορυφαία όλων συγκινητική στιγμή την κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των θυμάτων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχυμα, ενώ ξεχωριστή ήταν και η κίνηση του Δικεφάλου να τιμήσει τον 80χρονο οπαδό της Παρτίζαν, Στέβα Κόσκα.

Μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για φιλικό και στην Θεσσαλονίκη υπάρχει έντονη βροχόπτωση. Μέχρι και fan zone υπήρχε έξω από την Τούμπα! Ευκαιρία για τον Αλέσιο Λίσι να χρησιμοποιήσει και ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

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Προηγήθηκε η Παρτίζαν - Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ

Ο ρυθμός ήταν καλώς από τα πρώτα λεπτά και μόλις στο 6', η Παρτίζαν πήρε κεφάλι στο σκορ όταν και ο Σεκ με ωραία ατομική ενέργεια, πάτησε περιοχή, συνέκλινε και εξαπέλυσε αριστερό σουτ νικώντας τον Τσιφτσή για το 0-1.

Η ισοφάριση δεν άργησε να έρθει από τον ΠΑΟΚ που στο 15' βρήκε δίχτυα με τον Κένι ο οποίος έφερε το ματς στα ίσα (1-1) με πλασέ μετά από παράλληλη πάσα του Σορετίρε που προήλθε από εξαιρετική συνεργασία με τον Καμαρά.

Σανταμαρία και Καμαρά έκαναν την ανατροπή

Τρία λεπτά μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Δικέφαλος βρήκε εκ νέου γκολ, αυτή τη φορά με τον Σανταμαρία που πέρασε στη θέση του Μπαταούλα στην ανάπαυλα και με τρομερή κεφαλιά, έκανε την ανατροπή (2-1) για τον ΠΑΟΚ.

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Η ομάδα του Λίσι έδειχνε πιο ορεξάτη στο δεύτερο μέρος και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο στατική φάση στο 79' όταν και μετά από κόρνερ του Ντεσπόντοφ, ο Καμαρά νίκησε άπαντες στον αέρα και με ωραία κεφαλιά έγραψε το 3-1.

Μάλιστα, οι δυο τους λίγο έλειψε να πρωταγωνιστήσουν σε ένα ακόμη γκολ του ΠΑΟΚ όταν στο 83' ο Βούλγαρος σέρβιρε τη μπάλα στον Καμαρά του οποίου το σουτ που δόκιμασε στην κίνηση κατέληξε στο δοκάρι, με το 3-1 να παραμένει μέχρι τέλους.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής (46′ Μπαλωμένος, 65′ Μπελέρης), Κένι, Ελουστόντο (62′ Ντιέγκο Κόστα), Μπαταούλας (46′ Σανταμαρία) , Μπάμπα (78’Τσιότας), Ούγκρεσιτς (78′ Νικηφόρος), Τέιλορ (72′ Ντεσπόντοβ), Χατσίδης (78′ Κακαλης), Σορετίρε (78′ Λιάκος), Καμαρά (80′ Παπαδόπουλος), Λουσέ (32′ Ντιαγέ)

Παρτίζαν: Μιλόσεβιτς (46′ Κρούνιτς), Λίμα (59′ Μίτροβιτς), Μιλοβάνοβιτς (59′ Μίλιτς), Νούλου (46′ Τζούρτζεβιτς), Τζούρσεβιτς (70′ Ράκοβιτς), Μιλαντίνοβιτς (82′ Πετσένιτσιτς), Μπάμπα (82′ Ράκιτς), Σεκ (41′ Ιμπραΐμ), Άλεξιτς (59′ Αλίλοβιτς), Τσούμιτς (46′ Κόστιτς), Τζε (70′ Λέκιτς).