ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0 (ΤΕΛΙΚΟ): Live το πρώτο ντέρμπι των play offs στην Τούμπα - iefimerida.gr

Αρχίζουν τα play offs της Super League, με το πρώτο ντέρμπι αναμέσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να κρίνει πολλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» ψάχει μόνο νίκη για να εκμεταλλευτεί τις απώλειες του ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ που ακολουθεί. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο -3 από την Ένωση και στο -1 από τους «ερυθρόλευκους».

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο -8 από τον τρίτο ΠΑΟΚ και ψάχνει το «διπλό» που θα του δώσει το δικαίωμα να σκεφτεί για κάτι καλύτερο από την 4η θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.

