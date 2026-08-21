O ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και το κουμπί της αυτοκαταστροφής! - iefimerida.gr

Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις δύο επώδυνες εντός έδρας ισοπαλίες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού απέναντι σε Μπραν και Χράντετς. Οι «πράσινοι» μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Οι Θεσσαλονικείς είναι σε θέση να το πράξουν;

Η αλήθεια είναι ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός παίζουν επικίνδυνα με τα δάχτυλά τους γύρω από ένα... κόκκινο κουμπί αυτοκαταστροφής. Γιατί αυτό ακριβώς θα σημάνει ενδεχόμενος αποκλεισμός τους από τη League Phase του Conference League. Απλά είναι αδύνατο να εξεταστούν τα προβλήματα των δύο ομάδων, τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάτω από το ίδιο πρίσμα. Γιατί ενώ οι «πράσινοι» έχουν να λύσουν καθαρά αγωνιστικές εξισώσεις, στην Τούμπα το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο και πολύ πιο επικίνδυνο.

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Ας υποθέσουμε ότι οι δύο ελληνικές ομάδες γυρίζουν την παρτίδα σε μία εβδομάδα και εξασφαλίζουν την συνέχεια του φετινού ευρωπαϊκού τους ταξιδιού. Θα έχουν να διαβούν ίδιο μονοπάτι μπροστά τους; Σε καμία περίπτωση...

Ο ΠΑΟΚ θυμίζει... μπαρουταποθήκη έτοιμη να εκραγεί

Όσα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη έμοιαζαν με... σκηνές από τα προσεχώς όσων θα παρακολουθήσουμε φέτος στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ο εφιάλτης της εσωστρέφειας και του διχασμού δεν βρίσκεται απλά προ των πυλών, αλλά έχει ήδη εγκατασταθεί στις εξέδρες της Τούμπας. Μην σταθούμε μόνο στα εν χορώ υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν σε βάρος της ΠΑΕ με αφορμή την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η στιγμή που αποτυπώνει ανάγλυφα την δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα που έχει εισχωρήσει ακόμη και στα αποδυτήρια του «Δικέφαλου», είναι τα δευτερόλεπτα που ακολουθούν την επίτευξη του γκολ του Μπάμπα. Παρατηρήστε με τι... αμηχανία αντιδρούν οι συμπαίκτες του μετά από ένα τέρμα που έμοιαζε λυτρωτικό και πυροσβεστικό. Ούτε ένας δεν έτρεξε προς το μέρος του σκόρερ να τον αγκαλιάσει. Κάποια σήκωσαν... αντανακλαστικά ανακουφισμένοι τα χέρια τους. Και οι περισσότεροι παρέμειναν απαθείς, θαρρείς και δεν ήξεραν αν έπρεπε να πανηγυρίσουν. Δείτε το βίντεο...

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Καλώς ή κακώς μετά την πώληση Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ θα διεξάγονται με μικρή ή μεγάλη μερίδα του κόσμου του να περιμένουν στη γωνία με το... δάχτυλο στην σκανδάλη. Έτοιμοι να ξεσπάσουν κατά δικαίων και αδίκων.

Ειλικρινά, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να αντιστραφεί το συγκεκριμένο αυτοκαταστροφικό κλίμα ακόμη κι αν ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιστρέψει από τη Σκανδιναβία με το εισιτήριο της πρόκρισης. Και το μόνο ερώτημα που θα αναζητεί απάντηση τους επόμενους μήνες είναι πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχτεί μια σεζόν που εκκινεί χωρίς Λουτσέσκου, χωρίς Κωνσταντέλια και με το αντίπαλο δέος του Ιβάν Σαββίδη, τον Τέλη Μυστακίδη, να αποτελεί ήδη κομμάτι της μαυρόασπρης καθημερινότητας.



Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη φωτιά

Στον Παναθηναϊκό ο προβληματισμός εστιάζεται καθαρά στο... χορτάρι! Ούτως ή άλλως στο Κορωπί γνώριζαν από τον Ιούνιο ότι η πιο κομβική ημερομηνία στην εκκίνηση της χρονιάς θα ήταν η 27η Αυγούστου 2026.

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Εύκολα ή δύσκολα οι «πράσινοι» θα έφταναν στα playoffs του Conference League δεδομένου ότι διέθεταν το προνόμιο να βρίσκονται σε όλες τις κληρώσεις στο γκρουπ των ισχυρών. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στάθηκε και αρκετά τυχερός σε ότι αφορά τον αντίπαλο που του προέκυψε στο τελευταίο ζευγάρωμα των προκριματικών, καθώς θα μπορούσε να είχε τεθεί αντιμέτωπος με αρκετά καλύτερη ομάδα από την άπειρη Χράντετς.

Απλά ο Παναθηναϊκός παίζει επανειλημμένα με τη φωτιά! Και μπορεί μέχρι στιγμής να έχει αποφύγει τα επώδυνα «εγκαύματα», μπορεί να παραμένει φαβορί απέναντι στους Τσέχους, αλλά υπάρχουν ορισμένα σημάδια που είναι άκρως ανησυχητικά ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης.

Το ότι ο Νίστρουπ ψάχνεται, είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό! Το ότι οι παίκτες του δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε ένα μοντέλο εντελώς διαφορετικό από εκείνο που τους εκπαίδευε το τελευταίο εξάμηνο ο Μπενίτεθ, επίσης.

Φαινόμενα, όμως, όπως η ολική κατάρρευση που υπέστησαν οι «πράσινοι» στο φινάλε του πρώτου αγώνα με τη Χράντετς, η αδυναμία να διατηρήσουν το μηδέν στην άμυνα, παρά το γεγονός ότι ο Πένια μετρά αρκετές σωτήριες επεμβάσεις στο ενεργητικό του και κυρίως η έλλειψη δυνάμεων στην τελική ευθεία των αγώνων, αποτελούν στοιχεία που καθιστούν ήδη τους φίλους του Παναθηναϊκού αρκετά επιφυλακτικούς απέναντι στον Δανό προπονητή.

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Και η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί εδώ και χρόνια τον μεγαλύτερο αντίπαλο του «τριφυλλιού» εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων!