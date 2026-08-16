ΠΑΟΚ: Οπαδοί έξω από την Τούμπα με φανέλες Κωνσταντέλια - Κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ! - iefimerida.gr

Έντονη αντίδραση των οπαδών του ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ και αίτημα επικοινωνίας με Σαββίδη.

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκονται οι τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς η διαφαινόμενη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 23χρονος βρίσκεται ήδη στη Γερμανία προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στους Βεστφαλούς.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά συγκεντρώθηκαν στην Τούμπα, εκφράζοντας ανοιχτά την αντίθεσή τους στην απόφαση για την παραχώρηση του διεθνούς μεσοεπιθετικού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: Eurokinissi

Κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στη συγκέντρωση έξω από το γήπεδο. Μερίδα των οπαδών εισήλθε στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα οποία στεγάζονται στην Τούμπα, προχωρώντας σε κατάληψη. Παράλληλα, αναρτήθηκε σχετικό πανό στο μπαλκόνι των γραφείων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασικό αίτημα των συγκεντρωμένων είναι να μην ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φέρονται επίσης να έχουν επικοινωνήσει με συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη, ζητώντας να συνομιλήσουν απευθείας με τον ισχυρό άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Στόχος τους είναι να του μεταφέρουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην πώληση ενός ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Η επικοινωνία των οπαδών με τον Κωνσταντέλια

Μέσα στο φορτισμένο σκηνικό υπήρξε επικοινωνία και με τον ίδιο τον Κωνσταντέλια. Κατά την άφιξή του στο Ντόρτμουντ, φίλος του ΠΑΟΚ τον πλησίασε και μέσω βιντεοκλήσης τον έφερε σε επαφή με τους συγκεντρωμένους οπαδούς στην Τούμπα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θέλησε να τους καθησυχάσει και αναφέρθηκε στα συναισθήματα που εξακολουθεί να τρέφει για τον σύλλογο και τον κόσμο του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, σας αγαπώ και εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια. Μην το σκέφτεστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εξελίξεις γύρω από τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια έχουν προκαλέσει έτσι έντονη κινητοποίηση στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επιμένουν στο αίτημά τους για επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη και εκφράζουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους στην αποχώρηση του 23χρονου από την Τούμπα.