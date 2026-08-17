ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Οι Τούρκοι τον συνδέουν με τον Μουσάμπα της Φενέρμπαχτσε -Τα 5 εκατ. ευρώ και οι αριθμοί του - iefimerida.gr

Τουρκικό δημοσίευμα συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον Αντονί Μουσάμπα της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο αντί 5 εκατ. ευρώ.

Μπορεί οι εξελίξεις γύρω από τον Γιάννη Κωνσταντέλια να βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ, ωστόσο από την Τουρκία προκύπτει παράλληλα ένα νέο μεταγραφικό σενάριο για τον Δικέφαλο του Βορρά.

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Συγκεκριμένα, δημοσίευμα του Φερουντούν Νιγκντελιόγλου εμπλέκει τους «ασπρόμαυρους» με την περίπτωση του Αντονί Μουσάμπα, ο οποίος ανήκει στη Φενέρμπαχτσε.

Η περίπτωση του Μουσάμπα που οι Τούρκοι... στέλνουν στον ΠΑΟΚ

Ο 25χρονος Ολλανδός εξτρέμ, ύψους 1,82 μ., μετακόμισε στη Φενέρμπαχτσε τον Ιανουάριο του 2026, όταν η τουρκική ομάδα κατέβαλε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ στη Σαμσουνσπόρ για την απόκτησή του.

Στο δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής περιόδου ο Μουσάμπα πραγματοποίησε 22 εμφανίσεις με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, έχοντας απολογισμό δύο γκολ και έξι ασίστ.

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Συνολικά μέσα στη σεζόν, ο Ολλανδός εξτρέμ κατέγραψε οκτώ τέρματα και 10 ασίστ σε περίπου 3.000 αγωνιστικά λεπτά.

Προς το παρόν, πρόκειται για πληροφορία που προέρχεται από την Τουρκία, με το όνομα του Μουσάμπα να προστίθεται στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ σε μία ημέρα κατά την οποία το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Κωνσταντέλια.