ΠΑΟΚ-Μπραν: Live η μάχη του «Δικέφαλου του Βορρά» για το Europa League - iefimerida.gr

O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ψάχνει την τρίτη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση, που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της πρώτης οκτάδας.

Με οκτώ νίκες στα εννέα τελευταία παιχνίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τον άσχημο μήνα (μέσα Σεπτέμβρη με μέσα Οκτώβρη) με τα αρνητικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι 2η θέση στην Ελλάδα, στο -2 από τον Ολυμπιακό, και στη 10η του Europa League με επτά (7) βαθμούς και 9-6 τέρματα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο να ξεπερνάει την ίωση που τον άφησε εκτός από το 3-0 επί της Κηφισιάς στην Τούμπα.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα εδώ: