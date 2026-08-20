ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1: Οργή λαού στην Τούμπα, «πυροσβέστης» Μπάμπα [βίντεο] - iefimerida.gr

Με τον Μπάμπα να βρίσκει δίχτυα, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε την Μπραν και οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στα playoffs του Conference League.

Στο 1-1 έμεινε ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στο πλαίσιο του πρώτου μεταξύ τους αγώνα στα playoffs του Conference League. Μετά από ένα καλό πρώτο ημίχρονο που δεν βρήκε δίχτυα, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι δέχθηκε γκολ στο 57'. «Λυτρωτής» ήταν ο Μπάμπα, ο οποίος ισοφάρισε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Λουσέ, «σώζοντας» την ισοπαλία για τους Θεσσαλονικείς.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ξεκίνησαν να ακούγονται μαζικά υβριστικά συνθήματα κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τα συνθήματα αυτά εντάθηκαν, μετά την επίτευξη του τέρματος των Νορβηγών.

Conference League: Καλύτερος ο ΠΑΟΚ αλλά χωρίς γκολ κόντρα στη Μπραν

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ απείλησαν με το... καλημέρα την εστία της Μπραν. Στα 14 δευτερόλεπτα και μετά από ωραία μπαλιά του Μύθου, ο Χατσίδης κατέβασε ωραία αλλά πλάσαρε άουτ από πλεονεκτική θέση.

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Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι μπήκε με το πόδι στο... γκάζι και πίεσε πολύ τους Νορβηγούς στα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης, με το συρτό σουτ του Μύθου στο τρίτο λεπτό να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Στο έβδομο λεπτό και μετά από ωραία ανάπτυξη των «ασπρόμαυρων» ο Κένι βρήκε χώρο εκτός περιοχής, με το δυνατό σουτ που επιχείρησε να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ντίνγκενλαντ.

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Η πρώτη απειλή από πλευράς φιλοξενουμένων σημειώθηκε στο 12'. Ο Φίνε πέρασε ωραία τον Ελουστόντο από τα αριστερά και γύρισε στον Έρικσεν, ο οποίος σούταρε άουτ με το αριστερό από κοντά.

Οι Θεσσαλονικείς συνέχιζαν να πιέζουν και απείλησαν με τον Χατσίδη. Από κόρνερ του Γιαννούλη, ο Σανταμαρία πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε μία... ανάσα από το γκολ με την συμπλήρωση 19 λεπτών. Ο Γιαννούλης πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, απέφυγε ωραία τους αντιπάλους του και έστρωσε την μπάλα στον Χατσίδη, όμως το σουτ του νεαρού Έλληνα πέρασε έξω.

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Το 25λεπτό επιθετικής... θύελλας από πλευράς γηπεδούχων πέρασε χωρίς γκολ, με την Μπραν να αρχίζει να κερδίζει κάποια μέτρα στο γήπεδο και να κρατάει την μπάλα στα πόδια της.

Στο 33' ο Κένι σέντραρε ωραία μέσα στην περιοχή, με τον Σανταμαρία να στέλνει με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ντίνγκενλαντ.

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Ο ρυθμός έπεσε και το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες στο 0-0, με την Μπραν να γλιτώνει από την... καταιγίδα ευκαιριών του ΠΑΟΚ στο πρώτο 25λεπτο.

Conference League: Βρήκε το γκολ η Μπραν, απάντησε και πήρε την ισοπαλία ο ΠΑΟΚ

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, ξεκίνησαν, με αφορμή την πώληση του Κωνσταντέλια, μαζικά υβριστικά συνθήματα κατά της ΠΑΕ.

Αγωνιστικά, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με πιο χαμηλό ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 51ο λεπτό, με τον Τάισον να σουτάρει με φάλτσο εκτός περιοχής, αλλά τον Ντίνκγενλαντ να είναι σε ετοιμότητα.

Τέσσερα λεπτά μετά οι Νορβηγοί «άγγιξαν» το πρώτο γκολ, με τον Ντε Ρούβε να μην καταφέρνει να στείλει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα.

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Τελικά, οι Νορβηγοί βρήκαν δίχτυα στο 57'. Ο Σόλτβεντ μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Έρικσεν πλάσαρε ψύχραιμα στα δίχτυα του Παβλένκα, για το 0-1.

Σε αυτό το σημείο, ο Εντιαγέ πέρασε στην θέση του τραυματία Μύθου, με τον Σενεγαλέζο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τους Θεσσαλονικείς.

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Στο δεύτερο μέρος, οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν το ίδιο καλή εικόνα με το πρώτο. Η επίτευξη του γκολ από τους Νορβηγούς... πάγωσε τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν δημιουργούσαν με αξιώσεις.

Τελικά, ένα κόρνερ ήταν αυτό που έδωσε την λύση. Ο Λουσέ εκτέλεσε από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μπάμπα να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 1-1.

Στο 87ο λεπτό οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά στην ανατροπή. Εντιαγέ και Ζαφείρης συνεργάστηκαν ωραία, με τον Σενεγαλέζο να μην μπορεί να στείλει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα.

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Άλλη ευκαιρία δεν σημειώθηκε, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν έμειναν στο 1-1 και πλέον καλούνται να... λύσουν τις διαφορές τους στην ρεβάνς της Νορβηγίας.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης (65′ Μπάμπα), Ζαφείρης, Σανταμαρία (65′ Τέιλορ), Χατσίδης, Μαντί Καμαρά (77′ Σορετίρε), Τάισον (65′ Λουσέ), Μύθου (56′ Ντιαγέ)

Μπραν (Εϊρίκ Χόρνελαντ): Ντίνγκενλαντ, Ντε Ρέβε, Σόλτβεντ, Πάλεσεν, Ντράγκσνες, Πέντερσεν, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Φίνε, Γκούντμουντσον