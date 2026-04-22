ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Πώς μπορεί να γραφτεί διαφορετικά η ιστορία στο FIBA Europe Cup - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο σε διπλούς αγώνες που θα κρίνουν τον νικητή του φετινού FIBA Europe Cup με τον πρώτο τελικό να διεξάγεται απόψε (22/4, 19.15) στο Paok Sports Arena.

Ο τίτλος και για το φετινό FIBA Europe Cup θα κριθεί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο, με τις δύο ομάδες να τίθενται ξανά αντιμέτωπες μετά τους περσινούς τελικούς, εκεί όπου η ισπανική ομάδα είχε κατακτήσει το τρόπαιο μετά τις δύο «μάχες» που είχε δώσει απέναντι στον «δικέφαλο του βορρά».

ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Ο... δρόμος για την κούπα

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία να κατακτήσει το FIBA Europe Cup και δεν θέλει να την αφήσει να πάει χαμένη. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και διαθέτει την εμπειρία και τις προσωπικότητες για να φέρει την κούπα στην Θεσσαλονίκη. Ηχηρά ονόματα, όπως ο Πάτρικ Μπέβερλι και ο Τόμας Ντίμσα, είναι ικανά να βγουν μπροστά για τον ΠΑΟΚ και να βοηθήσουν με την εμπειρία τους, ενώ ο Μπεν Ταϊρί που αποτελεί τον ηγέτη των «ασπρόμαυρων» στο επιθετικό κομμάτι καλείται να βάλει μπρος στις «μηχανές» και να βοηθήσει την ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην πρώτη τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται αντιμέτωπος με μία ομάδα που δεν αποτελεί φόβητρο για κανέναν αντίπαλο. Οι Ισπανοί «φλερτάρουν» με τα playoffs της Liga Endesa αφού βρίσκονται στην 9η θέση του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στους περσινούς τελικούς της διοργάνωσης με τον ΠΑΟΚ να χάνει την κούπα σε διπλές αναμετρήσεις (72-65 ήττα στην Ισπανία, 84-82 νίκη στην Θεσσαλονίκη). Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να πάρουν το «αίμα» τους πίσω για τον περσινό χαμένο τελικό και να δείξουν τις ικανότητές τους απέναντι σε μία ομάδα που έχει δείξει αγωνιστική βελτίωση.

ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο: Το προφίλ των Βάσκων και η βελτίωση

Η Μπιλμπάο, μετά την περσινή σεζόν παρότι κατέκτησε τo FIBA Europe Cup, δεν κατάφερε να βρεθεί στην τελική οκτάδα του Ισπανικού πρωταθλήματος, συνεπώς αποφάσισε να αλλάξει αρκετά το ρόστερ της. Η μεγαλύτερη απειλή για τον ΠΑΟΚ είναι ο Τζάστιν Γιαβόρσκι, ο οποίος πήρε μεταγραφή από την Νάπολι το περασμένο καλοκαίρι με σκοπό να βοηθήσει στο σκοράρισμα ως άσος. Ο Αμερικανός γκαρντ μετράει 15,4 πόντους μέσο όρο στη διοργάνωση και αποτελεί τον πρώτο σκόρερ των Ισπανών. Έμπειρα ονόματα όπως ο παλιός γνώριμος για τους φίλους της Ευρωλίγκας, Νταρούν Χίλιαρντ, είναι ικανά να γείρουν την «πλάστιγγα» υπέρ της Μπιλμπάο. Πρόκειται για μία κλασική ισπανική ομάδα η οποία προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να εκδηλώσει τις επιθέσεις της πριν οργανωθεί η αντίπαλη άμυνα.

To «step-up» του Μπέβερλι και η κυριαρχία των Ισπανών

Ένα από τα μεγαλύτερα «όπλα» που διαθέτει ο ΠΑΟΚ στην φαρέτρα του είναι ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο 37χρονος γκαρντ με πολλά χρόνια παρουσίας στο NBA καλείται να ανεβάσει την απόδοσή του για τις δύο αυτές κρίσιμες αναμετρήσεις, καθώς είναι ο μοναδικός πολύπειρος άσος που έχει στο ρόστερ του ο ΠΑΟΚ. Ο Μπέβερλι «οργανώνει» το παιχνίδι των «ασπρόμαυρων» και τη φετινή σεζόν στο FIBA Europe Cup μετράει 7.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ κατά μέσο όρο. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν βοηθάει τον ΠΑΟΚ στο εκτελεστικό κομμάτι και οφείλει να ανεβάσει την απόδοσή του τόσο στα σουτ τριών πόντων (23%) όσο και στα σουτ εντός πεδιάς (33%).

Η Μπιλμπάο είναι μία ομάδα που έχει κυριαρχήσει απόλυτα σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες στο FIBA Europe Cup. Σκοράρει 94,7 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ παράλληλα είναι και η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης με παθητικό 70,1 πόντους. Η φιλοσοφία των Βάσκων είναι να μοιράζεται γρήγορα και σωστά η μπάλα δείγμα των 24,5 ασίστ που μετράει η Μπιλμπάο. Η ισπανική ομάδα έχει βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με την περσινή ομάδα και αποτελεί το φαβορί της διοργάνωσης, ωστόσο ο ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν έχει δείξει ικανός για μεγάλα πράγματα και οι τελικοί με την Μπιλμπάο αποτελούν μία μεγάλη πρόκληση για τον Παντελή Μπούτσκο και την ομάδα του.