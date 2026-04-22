ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73: Πρώτο βήμα για το τρόπαιο με υπογραφή Μπέβερλι [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup, νίκησε την Μπιλμπάο (79-73) και πάει στην Ισπανία να... τελειώσει την δουλειά.



Καταιγιστικός ΠΑΟΚ με οδηγό τον Μπέβερλι

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα στο πρώτο μέρος με τους Μπέβερλι και Ταιρί να παίρνουν την επιθετική «μπαγκέτα» και να οδηγούν τους γηπεδούχους. Οι δυο ομάδες ήταν αρκετά νευρικές στα πρώτα λεπτά, ωστόσο ο ΠΑΟΚ με 6/13 τρίποντα στα πρώτα 13 λεπτά πήρε προβάδισμα 9 πόντων (26-17).

Η διαφορά έφτασε μέχρι και στο +11 (31-20 στο 15') με την Μπιλμπάο να εγκλωβίζεται στην άμυνα του ΠΑΟΚ και να μη μπορεί να βρει εύκολα λύσεις από την περιφέρεια και τον Μπέβερλι να συνεχίζει το επιθετικό του... κρεσέντο.

Οι Ισπανοί κατάφεραν να μειώσουν την διαφορά στους 5 πόντους (38-33), αλλά ο ΠΑΟΚ έβρισκε λύσεις από την περιφέρεια, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα με τον «Δικέφαλο» να είναι εμφανώς καλύτερος και πιο εύστοχος.

Στην τρίτη περίοδο, πήρε το όπλο του ο Μπρι Ταϊρί, ο οποίος με 7 σερί πόντους και ένα τρομερό τρίποντο, ανέβασε την διαφορά ξανά στους 10 (50-40 στο 23΄). Οι Ισπανοί απάντησαν με το δικό τους όπλο, τον Χίλιαρντ, ο οποίος με 2 σερί τρίποντα έκανε το (54-46 στο 26΄). Η αντεπίθεση συνέχισε, η διαφορά έπεσε ακόμα και στους 5 (58-53 στο 29΄).

Ο ΠΑΟΚ βέβαια ήταν αυτός που μίλησε τελευταίος με δίποντο του Άλεν (60-53). Στην τέταρτη περίοδο ο Τζαγόρσκι ξεκίνησε ζεστά και έφερε τους Ισπανούς στο -1 (60-59 στο 31΄) με 6 σερί πόντους και ένα κάρφωμα στον αιφνιδιασμό μετά από κλέψιμο. Εκεί το παιχνίδι έγινε ροντέο, από την μια Μπέβερλι και Μουρ και από την άλλη Χίλιαρντ και Τζααγόρσκι, έφεραν το σκορ στο (68-68 στο 33΄).

Εκεί μίλησε ο Μπρι Ταϊρί, κατάφερε να περάσει τον παίκτη του και σέρβιρε στον Μουρ, ο οποίος σκόραρε κάτω απο το καλάθι (75-70 στο 37΄). O Χίλιαρντ απάντησε έστειλε την διαφορά ξανά στους 3, αλλά ο Ντίμσα με παλικαρίσιο φόλοου έστειλε ξανά την διαφορά στους 5 (77-72 στο 39΄) και κλείδωσε την νίκη στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup.


