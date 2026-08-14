ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Στέλνουν τον επιθετικό Σερίφ Εντιαγέ στην Τούμπα οι Τούρκοι [βίντεο] - iefimerida.gr

Στον ΠΑΟΚ πλησιάζει, σύμφωνα με τους Τούρκους, ο σέντερ φορ της Σάμσουνσπορ, Σερίφ Εντιαγέ, μία μέρα μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ.

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την απουσία σέντερ φορ και την καθυστέρηση απόκτησής του. Ο νεαρός Μύθου δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, ενώ δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Γερεμέγεφ από τον Λίσι, ο οποίος επέλεξε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με τον Καμαρά στην κορυφή.

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Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πηγαίνει για δύο φορ και σύμφωνα με τους Τούρκους, βρήκε τον πρώτο. Και το όνομα αυτού, Σερίφ Εντιαγέ! Συγκεκριμένα, το deal με τη Σάμσουνσπορ για τον Σενεγαλέζο επιθετικό αναφέρεται ως κλεισμένο στη γειτονική χώρα.

ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Ποιός είναι ο Σερίφ Εντιαγέ

Ο Σερίφ Εντιαγέ (1,90μ.) είναι 30 ετών και βρίσκεται στη Σάμσουνσπορ από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, καθώς αποκτήθηκε αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα. Στην Τουρκία είχε αγωνιστεί νωρίτερα και στην Αδάνα Ντέμιρσπορ, καθώς και στη Γκέζτεπε, ενώ στην καριέρα του έχει ταξιδέψει σε αρκετές χώρες.

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Ξεκίνησε επαγγελματικά από το Βέλγιο και τη Μπέβερεν, ενώ το 2019 πήγε στη Γκόριτσα της Κροατίας. Μετά τη Γκέζτεπε, βρέθηκε στην Κίνα για χάρη της SH Πορτ και αργότερα επέστρεψε στην Τουρκία για την Αδάνα.

Με την εθνική Σενεγάλης έκανε ντεμπούτο το 2024 και έχει καταγράψει με τη φανέλα της 19 εμφανίσεις με τέσσερα γκολ. Πέρσι, με τη Σάμσουνσπορ, σημείωσε 10 γκολ σε 29 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Conference League.