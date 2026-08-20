ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Ψηλά στην λίστα των «ασπρόμαυρων» ο Νταβίντ Στρέλετς για την γραμμή κρούσης [βίντεο] - iefimerida.gr

Για ακόμη έναν παίκτη στην κορυφή της επίθεσης ψάχνεται ο ΠΑΟΚ, με τον Νταβίντ Στρέλετς να βρίσκεται ψηλά στην λίστα των «ασπρόμαυρων».

Η μεταγραφική «αναζήτηση» του ΠΑΟΚ στην θέση των σέντερ φορ συνεχίζεται. Μπορεί να αποκτήθηκε πρόσφατα ο Σερίφ Εντιαγέ, ωστόσο η αποχώρηση του Γερεμέγιεφ... αλλάζει τα δεδομένα, καθώς αφήνει τον Αλέσιο Λίσι μόνο με τον Σενεγαλέζο και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

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Δεδομένα, οι «ασπρόμαυροι» ψάχνονται για ακόμη μία κίνηση στους επιθετικούς, ώστε να δημιουργηθεί μία τριάδα με τους Μύθου και Εντιαγέ. Με τον Νταβίντ Στρέλετς να βρίσκεται ψηλά στην λίστα και τους Θεσσαλονικείς να έχουν ξεκινήσει επαφές με την Μίντλεσμπρο, στην οποία ανήκει ο Σλοβάκος επιθετικός.

Τα πεπραγμένα του Νταβίντ Στρέλετς που «κοιτάζει» ο ΠΑΟΚ

Ο Νταβίντ Στρέλετς βρίσκεται ψηλά στην μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στην γραμμή κρούσης. Ο Σλοβάκος σέντερ φορ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, «μετρώντας» 10 γκολ σε 39 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Σλόβαν Μπρατισλάβας το 2018. Εκεί έμεινε για τρία χρόνια, πετυχαίνοντας 18 τέρματα σε 79 εμφανίσεις. Το 2021, η Σπέτσια έβγαλε από τα ταμεία της 2,2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

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Μετά από μία διετία και έναν δανεισμό στην Ρετζίνα, επέστρεψε στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Αρχικά ως δανεικός και - ακολούθως - ως μεταγραφή. Η δεύτερη θητεία του στους Σλοβάκους ήταν ακόμα καλύτερη από την πρώτη, αφού πέτυχε 44 γκολ σε 97 εμφανίσεις.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Μίντλεσμπρο δαπάνησε 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Με τους Άγγλους, «κατέγραψε» 35 εμφανίσεις με οχτώ γκολ. Μάλιστα, έφτασε ένα... βήμα από την άνοδο στην Premier League, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα 1-0 από την Χαλ στον τελικό των playoffs της Championship.