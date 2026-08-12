ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Οριστική η συμφωνία για Ντρκούσιτς -Έρχεται δανεικός από τη Ζενίτ - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει σε όλα με την Ζενίτ για τον δανεισμό του Βάνια Ντρκούσιτς, όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βάνια Ντρκούσιτς με την μορφή δανεισμού από την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ενισχύοντας έτσι σημαντικά το κέντρο της άμυνας του.

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Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο Δικέφαλος του Βορρά έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους Ρώσους για τον μονοετή δανεισμό του Σλοβένου, στην οποία συμφωνία μάλιστα θα προστεθεί και μια οψιόν αγοράς, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες.

Ο ΠΑΟΚ είχε προσπαθήσει και στο πρόσφατο παρελθόν να κάνει κίνηση για την απόκτηση του, χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο τελικά θα έρθει στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

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ΠΑΟΚ: Το παλμαρέ του Βάνια Ντρκούσιτς

Ο 27χρονος Ντρκούσιτς βρίσκεται στη Ζενίτ και την Αγία Πετρούπολη από το 2024, ενώ τη σεζόν 2024/25 έπαιξε δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα. Ποδοσφαιρικά... γεννήθηκε στην Κρκα της πατρίδας του και σε νεαρή ηλικία πήγε στην Ολλανδία για τη Χέρενφεεν. Έφτασε στην πρώτη ομάδα και το 2019 πήγε ελεύθερος στην ιταλική Ρέντε.

Επέστρεψε στην πατρίδα του το 2020 για τη Μπράβο και το 2022 πήγε για πρώτη φορά στη Ρωσία, για χάρη της Σότσι. Μετά από μία διετία εκεί, πήρε μεταγραφή 4 εκατομμυρίων στη Ζενίτ.

Στην εθνική Σλοβενίας παίζει από το 2023 και έχει καταγράψει 30 εμφανίσεις, ενώ η αξία του αγγίζει τα 5 εκατομμύρια.