Ο Ρομάνο «έντυσε» τον Κωνσταντέλια στα κιτρινόμαυρα της Ντόρτμουντ μετά τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του - iefimerida.gr

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο παρουσίασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, αποκαλύπτοντας παράλληλα τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ με προορισμό την Ντόρτμουντ, σε μία συμφωνία που αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Δικεφάλου.

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Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε ανάρτηση για τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνή, παρουσιάζοντάς τον μάλιστα με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας και αναφέροντας τα οικονομικά δεδομένα του deal.

Ρομάνο για Κωνσταντέλια: Στα 32 εκατ. ευρώ μπορεί να φτάσει το deal

Η Ντόρτμουντ θα καταβάλει στον ΠΑΟΚ 26 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Κωνσταντέλια, ενώ στη συμφωνία έχουν προβλεφθεί επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ.

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Εφόσον ενεργοποιηθούν όλα τα μπόνους, το συνολικό ύψος της μεταγραφής μπορεί να φτάσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, με τον ΠΑΟΚ να πραγματοποιεί μία ιστορική πώληση.

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση από την Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντέλιας αφήνει τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga, όπου θα συναντήσει και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο Signal Iduna Park.

Πλέον απομένει η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής από την Ντόρτμουντ, η οποία αναμένεται μέσα στη Δευτέρα (17/8), ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το μεγάλο deal.