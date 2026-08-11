ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Κοντά σε συμφωνία για τον Ντρκούσιτς της Ζενίτ [βίντεο] - iefimerida.gr

Έτοιμος να κλείσει το καρέ των στόπερ ο ΠΑΟΚ, που είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Ζενίτ για τον Βάνια Ντρκούσιτς.

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της προσθήκης του Βάνια Ντρκούσιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές του με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

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Ο 27χρονος Σλοβένος κεντρικός αμυντικός, με ύψος 1,86 μ., βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Δικεφάλου για την ενίσχυση στα μετόπισθεν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων έχουν φτάσει πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν προκειμένου να κλείσει το deal. Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Το όνομα του Ντρκούσιτς είναι γνωστό, καθώς και τα προηγούμενα χρονια ενδιέφερε ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ. Τότε, δεν υπήρξε ποτέ «happy end», όμως πλέον τα δεδομένα είναι αρκετά διαφορετικά.

ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Ξεχώρισε τον Ντρκούσιτς

Ο 27χρονος Ντρκούσιτς βρίσκεται στη Ζενίτ και την Αγία Πετρούπολη από το 2024, ενώ τη σεζόν 2024/25 έπαιξε δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα. Ποδοσφαιρικά... γεννήθηκε στην Κρκα της πατρίδας του και σε νεαρή ηλικία πήγε στην Ολλανδία για τη Χέρενφεεν. Έφτασε στην πρώτη ομάδα και το 2019 πήγε ελεύθερος στην ιταλική Ρέντε.

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Επέστρεψε στην πατρίδα του το 2020 για τη Μπράβο και το 2022 πήγε για πρώτη φορά στη Ρωσία, για χάρη της Σότσι. Μετά από μία διετία εκεί, πήρε μεταγραφή 4 εκατομμυρίων στη Ζενίτ.

Στην εθνική Σλοβενίας παίζει από το 2023 και έχει καταγράψει 30 εμφανίσεις, ενώ η αξία του αγγίζει τα 5 εκατομμύρια.