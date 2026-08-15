ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Έκλεισε τον Σερίφ Εντιαγέ - Ποιό μέλος της Σάμσουνσπορ... πρόδωσε την συμφωνία [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον επιθετικό που αναζητούσε στο πρόσωπο του Σερίφ Εντιαγέ, με τον Σενεγαλέζο φορ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη ως δανεικός από τη Σάμσουνσπορ.

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καταλήγοντας στην περίπτωση του Σερίφ Εντιαγέ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 30χρονος Σενεγαλέζος βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τη μετακίνησή του στους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι καλύπτουν με αυτόν τον τρόπο το κενό που είχε δημιουργηθεί μετά την αποχώρηση του Γιώργου Γιακουμάκη.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα σε διαπραγματεύσεις με τη Σάμσουνσπορ και οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Οι λεπτομέρειες για Εντιαγέ και ο άνθρωπος που... σφράγισε την συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του Εντιαγέ για μία σεζόν, ενώ ο ΠΑΟΚ θα διατηρεί τη δυνατότητα να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή το επόμενο καλοκαίρι, μέσω οψιόν αγοράς που έχει συμπεριληφθεί στο deal.

Μάλιστα, η επικείμενη μετακίνηση του Σενεγαλέζου επιθετικού επιβεβαιώθηκε και από την πλευρά της Σάμσουνσπορ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού συλλόγου γνωστοποίησε ότι απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες προκειμένου ο ποδοσφαιριστής να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δίνουμε δανεικό τον Σερίφ Εντιαγέ στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα, με ρήτρα αγοράς. Προς το παρόν ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικασίες. Σίγουρα θα αποκτήσουμε έναν επιθετικό. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει επίσης ένας παίκτης που ο πρόεδρός μας θέλει ιδιαίτερα. Και γι’ αυτόν εργαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Σερίφ Εντιαγέ

Ο Σερίφ Εντιαγέ γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1996, έχει ύψος 1,90 μ. και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από διαφορετικά πρωταθλήματα. Είναι διεθνής με τη Σενεγάλη, έχοντας καταγράψει 19 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Η Σάμσουνσπορ επένδυσε το περασμένο καλοκαίρι 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ερυθρό Αστέρα. Με την τουρκική ομάδα μέτρησε 29 εμφανίσεις, 10 γκολ και τρεις ασίστ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν και η παρουσία του στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο συνολικά κατέγραψε 40 γκολ και 12 ασίστ σε 89 συμμετοχές, δείχνοντας την ικανότητά του να αποτελεί σταθερή απειλή μέσα και γύρω από την αντίπαλη περιοχή.

Στην καριέρα του έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Γκεζτέπε, Αδάνα Ντεμιρσπόρ, Γκόριτσα, Σανγκάι Πορτ και Μπέβερεν, αποκτώντας εμπειρίες από διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές και διοργανώσεις.

Ο ΠΑΟΚ προσθέτει έτσι στη γραμμή κρούσης έναν δυναμικό και υψηλόσωμο φορ, με σημαντική εμπειρία και αποδεδειγμένη επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, ολοκληρώνοντας μία από τις βασικές μεταγραφικές προτεραιότητές του.