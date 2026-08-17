ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Οι «ασπρόμαυροι» παίρνουν τον Κώστογλου από την Ντόρτμουντ -Ποιος είναι ο νεαρός Έλληνας [βίντεο] - iefimerida.gr

Κοντά στην απόκτηση του Χρήστου-Γιάννη Κώστογλου με κανονική μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να φτάνουν σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ.

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια δεν ήταν η μόνη διαπραγματεύση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ για το φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό «παζάρι». Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Χρήστου-Γιάννη Κώστογλου, ο οποίος αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής των Βεστφαλών.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι εντελώς ανεξάρτητη από την συμφωνία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει σύνδεση ή συμψηφισμός ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, οι οποίες εξελίσσονται ξεχωριστά και αποτελούν διαφορετικές μεταγραφικές υποθέσεις.

Επιπλέον, ο Έλληνας ομογενής αναμένεται να ενταχθεί στους Θεσσαλονικείς ως κανονική μεταγραφή, χωρίς δανεισμό ή ρήτρα επαναγοράς για τους Γερμανούς.

Ποιος είναι ο Χρήστος-Γιάννης Κώστογλου που παίρνει ο ΠΑΟΚ

Ο Κώστογλου ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του Ντάνιελ Μπατίστα, προτού μετακομίσει με την οικογένειά του στη Γερμανία. Σε ηλικία εννέα ετών εντάχθηκε στη Ροτ-Βάις Έσεν, ακολούθησε η Φορτούνα Ντίσελντορφ και στη συνέχεια η Γκλάντμπαχ, πριν καταλήξει στην Ντόρτμουντ.

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Η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική. Με την Κ16 των Βεστφαλών είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ με 10 γκολ, κερδίζοντας την προαγωγή του στην Κ17, ενώ τη φετινή περίοδο μετρά 11 γκολ και οκτώ ασίστ σε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει πάρει χρόνο συμμετοχής ακόμη και με την Κ19, αλλά και στο Youth League.

Η φυσική του θέση βρίσκεται στον άξονα, όπου μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «6άρι» όσο και ως «8άρι», διαθέτοντας όμως την ευχέρεια να καλύψει αρκετούς διαφορετικούς ρόλους. Επιπλέον, έχει επιλέξει να εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ενδιαφέρον από την γερμανική ομοσπονδία.