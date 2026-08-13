 ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Κωνσταντέλια -Πετάει για Βρυξέλλες και παίζει κόντρα στην Άντερλεχτ - iefimerida.gr
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ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Κωνσταντέλια -Πετάει για Βρυξέλλες και παίζει κόντρα στην Άντερλεχτ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με την φανέλα του ΠΑΟΚ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ / Φωτογραφία: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΚΟΛΟΣ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα βρεθεί τελικά μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, για τον πολύ σημαντικό αγώνα κόντρα στην Άντερλεχτ.

Χθες το βράδυ, έγινε γνωστό πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, θα απουσίαζε από το πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League κόντρα στην Άντερλεχτ, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος.

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Σε μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής όμως, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ θα καταφέρει τελικά να βρεθεί στις Βρυξέλλες και να ενισχύσει την ομάδα του σε μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση.

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Ο πιο σημαντικός παίκτης του ΠΑΟΚ θα δώσει το «παρών» εν τέλει στο Βέλγιο, μιας και η διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά είχε προνοήσει να του έχει βρει απευθείας εισιτήρια για το μεσημέρι της Πέμπτης, σε περίπτωση που κατάφερνε να ξεπεράσει το οικογενειακό του πρόβλημα.

Με αυτή λοιπόν την ανατροπή, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να δώσει τη μάχη του κόντρα στην Άντερλεχτ, έχοντας διαθέσιμους όλους του τους ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τους μακροχρόνια τραυματίες.

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