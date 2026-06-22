 ΠΑΟΚ: Το DNA, η εποχή Λίσι με τη βούλα και το απίθανο βίντεο - iefimerida.gr
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ΠΑΟΚ: Το DNA, η εποχή Λίσι με τη βούλα και το απίθανο βίντεο

Ο Αλέσιο Λίσι κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη
Ο Αλέσιο Λίσι κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία: EUROKINISSI / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Εποχή Αλέσιο Λίσι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και με ένα εξαιρετικό βίντεο την πρόσληψη του 40χρονου Ιταλού τεχνικού.

Με την ΠΑΕ να τονίζει ότι πρόκειται για προπονητή «με ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, πάθος για το ποδόσφαιρο και προσήλωση στην καθημερινή δουλειά, στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με το DNA και τις απαιτήσεις της ομάδας».

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«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. O 40χρονος Ιταλός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Λάτσιο και το 2011 μετακόμισε στην Ισπανία, όπου εργάστηκε σε Λεβάντε, Μιραντές και Οσασούνα», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ, η οποία προσθέτει: «Ερχεται στην Τούμπα έχοντας διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία, με ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, πάθος για το ποδόσφαιρο και προσήλωση στην καθημερινή δουλειά. Στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με το DNA και τις απαιτήσεις της ομάδας μας».

Η επίσημη ανακοίνωση καταλήγει: «Καλωσορίζουμε τον προπονητή μας, Αλέσιο Λίσι, στη μεγάλη οικογένειά μας. Μαζί ανοίγουμε μια νέα εποχή, με πίστη, φιλοδοξία και κοινό στόχο να οδηγήσουμε την ομάδα μας σε νέες διακρίσεις και επιτυχίες. Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στις αξίες του ΠΑΟΚ, ξεκινάμε μαζί να γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας».

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