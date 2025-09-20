Super League: ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 - Πρώτη απώλεια βαθμών για τους Θεσσαλονικείς - iefimerida.gr

ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός κόλλησαν στο 0-0, με τον Τσάβες να κρατάει όρθιους τους Αγρινιώτες στην Τούμπα.

O ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον Παναιτωλικό στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ήταν ο πρώτος που απείλησε, όταν στο 11' ο Σάστρε επιχείρησε ένα δύσκολο σουτ, με την μπάλα να καταλήγει σε κόρνερ. Στο 19' οι γηπεδούχοι είχαν νέα ευκαιρία με τον Τάισον να δίνει στον Κωνσταντέλια, εκείνος γύρισε για τον Γιακουμάκη, αλλά ο Τσάβες πρόλαβε και απομάκρυνε.

Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου αν και είχε περισσότερο τη μπάλα στα πόδια της, δεν κατάφερε να γίνει απειλητική, ενώ πριν λήξη του πρώτου μέρους, ο Σάστρε έκανε ένα μακρινό σουτ, αλλά η προσπάθειά του κόπηκε από τον Τσάβες.

Με μία μεγάλη ευκαιρία ξεκίνησε το δεύτερο μέρος για τους Θεσσαλονικείς με την ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλια ο οποίος σέρβιρε στον Ζίβκοβιτς, αλλά το πλασέ του πέρασε εκτός.

Στο 57', ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Μανρίκε απομάκρυνε, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Οζντόεφ πήρε τη μπάλα από τον Τάισον, έδωσε στον Γιακουμάκη, αλλά ο Έλληνας φορ την έστειλε στην εξωτερική πλευρά της εστίας.

Ο Παναιτωλικός στο 64' είχε μία καλή στιγμή, όταν ο Μίχαλακ έκανε τη σέντρα, ο Ενκολόλο την κεφαλιά, η μπάλα όμως κατέληξε στον Παβλένκα. Στο 75' οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα, με τον Μίχαλακ να κάνει το πλασέ, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ απέκρουσε και στη συνέχεια ήρθε ο Άλεξιτς για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Η χαρά όμως κράτησε για λίγο, καθώς έπειτα από έλεγχο στο VAR, το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Γιακουμάκη στην αρχή της φάσης.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ψάχνει το γκολ και στο 79', ο Ντεσπόντοβ έβγαλε τη σέντρα από δεξία, ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα εντός εστίας.

Από το 82΄και μετά, ο Παναιτωλικός συνέχισε με δέκα παίκτες λόγω της κόκκινης στον Γκαρσία για τράβηγμα της φανέλας του Γιακουμάκη.

Με τους Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ, Καμαρά και Κεντζιόρα, οι Θεσσαλονικείς έψαχναν μέχρι τις καθυστερήσεις να ανοίξουν το σκορ, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο με τον Τσάβες να έχει κατεβάσει ρολά και κράτησαν το 0-0.