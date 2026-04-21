ΠΑΟΚ: Η λαίλαπα τραυματισμών συνεχίζεται -Χωρίς Γιακουμάκη για το υπόλοιπο της σεζόν! - iefimerida.gr

Νέα ατυχία στον ΠΑΟΚ, αφού θα αναγκαστεί να πορευτεί για το υπόλοιπο της σεζόν χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος υπέστη θλάση, ενώ έχει προκύψει πρόβλημα και με τον Ντέγιαν Λόβρεν.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε μείνει εκτός τελευταία στιγμή από το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, με τη μαγνητική να δείχνει θλάση, κάτι που θα τον αφήσει έξω πιθανόν για το υπόλοιπο της σεζόν.

Όσον αφορά την κατάσταση του Ντέγιαν Λόβρεν, ο Κροάτης υπέστη διάστρεμμα κόντρα στην Ένωση και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως δύσκολα θα προλάβει τον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ, το Σάββατο (25/4 20:30).



Αναλυτικά το training report του ΠΑΟΚ για Γιακουμάκη και Λόβρεν

Τα πάντα μένουν στην άκρη. Το Σάββατο (25.04) ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την Ιστορία και τη δυνατότητα να κατακτήσει ένα ακόμα τρόπαιο. Η ομάδα με απόλυτη συγκέντρωση προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι.

Τη Δευτέρα (20.04) η ομάδα έκανε αποθεραπεία και αποκατάσταση στη Νέα Μεσημβρία και το πρωί της Τρίτης (21.04) ξεκίνησε κι επίσημα η προετοιμασία για τον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ. Η μέρα περιελάμβανε προθέρμανση, κατοχή, τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Το διάστημα απουσίας του θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες. Ο Ντέγιαν Λόβρεν υπέστη διάστρεμα στην δεξιά ποδοκνημική στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ξεκίνησε θεραπείες και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Τέλος, με θεραπεία συνέχισε και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ.