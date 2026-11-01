ΠΑΟΚ: Χάνει τον Πέλκα με πρόβλημα στο γόνατο-Τότε αναμένεται να επιστρέψει - iefimerida.gr

Ο Δημήτρης Πέλκας αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετές εβδομάδες, καθώς θα υποβληθεί σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο.

Ο Δημήτρης Πέλκας αναμένεται να μείνει εκτός πλάνων του Αλέσιο Λίσι για αρκετές εβδομάδες. Ο έμπειρος χαφ του ΠΑΟΚ είχε ενοχλήσεις στο γόνατο, μετά το ματς με την Καλαμάτα για τη Super League. Γι' αυτό και κρίθηκε ότι πρέπει να υποβληθεί σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο.

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Κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μείνει στα «πιτς» για περίπου τέσσερις εβδομάδες, μέχρι να επιστρέψει και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους.

ΠΑΟΚ: Σημαντική η απουσία του Δημήτρη Πέλκα

Η απουσία του Δημήτρη Πέλκα δημιουργεί ακόμα ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Μιχαηλίδη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να διαχειριστεί και την απουσία του έμπειρου χαφ.

Η επέμβαση αυτή αναμένεται να κρατήσει τον έμπειρο ποδοσφαιριστή μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για περίπου έναν μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον προγραμματισμό της ομάδας, καθώς ο Πέλκας τίθεται νοκ-άουτ από μια σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών αναμετρήσεων. Μεταξύ αυτών, ο ΠΑΟΚ στερείται οριστικά τις υπηρεσίες του στα μεγάλα ντέρμπι του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό στις 8 Νοεμβρίου και την ΑΕΚ στις 29 Νοεμβρίου.