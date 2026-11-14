Ο ΠΑΟΚ... ξεμένει από τερματοφύλακες -Στα «πιτς» με θλάση στον δεξιό προσαγωγό ο Μοναστηρλής

Νοκ-άουτ τέθηκε για το προσεχές διάστημα ο Μοναστηρλής, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον δεξιό προσαγωγό.

Δεν έχουν... σταματημό τα προβλήματα τραυματισμού στον ΠΑΟΚ. Αυτή την φορά, ο άτυχος είναι ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για το προσεχές διάστημα, καθώς υπέστει θλάση στον δεξιό προσαγωγό.

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Ο νεαρός γκολκίπερ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στην Ισλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υποβληθεί στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.

Εκεί, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, αφού τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο Μοναστηρλής έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού στον δεξιό προσαγωγό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 21χρονος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Λίσι, παίρνοντας γάντια βασικού στα τρία τελευταία παιχνίδια.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε με μοναδική λύση κάτω από τα γκολπόστ τον Τσιφτσή

Στα «πιτς» βρίσκεται και ο Γίρι Παβλένκα, με τον Γερμανό γκολκίπερ να βρίσκεται αντιμέτωπος με τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός για αρκετούς μήνες. Μετά τον τραυματισμό και του Μοναστηρλή, ο ΠΑΟΚ... ξεμένει με μοναδική λύση κάτω από τα δοκάρια τον Αντώνη Τσιφτσή.