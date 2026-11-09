«Στα έξι franchises της Euroleague ο ΠΑΟΚ» -Όσα αναφέρουν οι Ιταλοί για τις νέες μόνιμες άδειες - iefimerida.gr

Σύμφωνα με την ιταλική «Gazzetta dello Sport», ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα στις έξι ομάδες που θα αποκτήσουν μόνιμη άδεια συμμετοχής στην Euroleague.

Τον τελευταίο καιρό, έχουν αναπτυχθεί πολλά σενάρια σχετικά με την επέκταση της Euroleague. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport», μία από τις ομάδες που θα αποκτήσει franchise από τη νέα σεζόν, είναι ο ΠΑΟΚ!

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Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ιταλικό δημοσίευμα, βρίσκεται στα σκαριά ένα σχέδιο αύξησης των ομάδων από 20 σε 24, με ορίζοντα τη σεζόν 2027-28, ενώ το πλάνο προβλέπει περαιτέρω διεύρυνση στις 28 συμμετοχές μέχρι το 2030.

Δύο εισιτήρια θα εξακολουθήσουν να δίνονται στους φιναλίστ του Eurocup, ενώ προβλέπεται η παραχώρηση έξι μόνιμων αδειών και τεσσάρων wild cards τριετούς διάρκειας. Με τους Θεσσαλονικείς να διεκδικούν ένα από τα έξι franchises.

Ο ΠΑΟΚ στην Euroleague με μόνιμη άδεια, σύμφωνα με τους Ιταλούς

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του «Gazzetta dello Sport», ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται ανάμεσα στους συλλόγους που προορίζονται για μόνιμη παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα, με Βαλένθια, Παρί, Ντουμπάι, Μάξιμα Ρόμα και Χάποελ Τελ Αβίβ να τον ακολουθούν.

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Το οικονομικό αντίτιμο για τις έξι νέες μόνιμες άδειες εκτιμάται μεταξύ 50 και 90 εκατομμυρίων ευρώ, με τις ομάδες που θα τις εξασφαλίσουν να αποκτούν ταυτόχρονα και μετοχική ιδιότητα στην Euroleague, μαζί με το franchise.