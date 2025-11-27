ΠΑΟΚ: Έτοιμος για «πτήση» στην 8άδα του Europa League ο «δικέφαλος του Βορρά» κόντρα στην Μπραν στην Τούμπα - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν απόψε ( 19:45, CosmoteSport3) στην κατάμεστη Τούμπα και με νίκη εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παρουσία του στο top-8 του Europa League.



Ο «δικέφαλος του βορρά» υποδέχεται τους Νορβηγούς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει αγκαλιά με την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασσυλογικής διοργάνωσης.

Στο Europa League η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει δυο σερί νίκες (4-3 τη Λιλ εκτός, 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις εντός) κι έτσι έχει «σκαρφαλώσει» στην 10η θέση απέχοντας μόλις έναν βαθμό από την οκτάδα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί την απουσία του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και του αμφίβολου Κίριλ Ντεσπόντοφ που ταλαιπωρείται από ιώση.