Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: «Στόχος το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της Νέας Τούμπας» - iefimerida.gr

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ανέφερε πως στόχος για τη Νέα Τούμπα, είναι οι εργασίες να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027.

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις σχετικά με τη Νέα Τούμπα εξέδωσε ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Μεταξύ άλλων, οι «ασπρόμαυροι» αναφέρουν ότι σήμερα (31/10) παρέλαβαν μελέτες και σχέδια για το νέο γήπεδο, στο πλαίσιο της στενής επαφής με την ΠΑΕ της ομάδας.

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Όπως υπογραμμίζει ο ΑΣ ΠΑΟΚ, στόχος είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ

«Εδώ και πολλούς μήνες είμαστε σε στενή επαφή με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα.

Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ανταλλαγή εγγράφων.

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Σ΄ αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε και σήμερα, μελέτες και σχέδια, που προχωρούν και εξελίσσονται.

Στόχος, όπως έχει ειπωθεί και στην πρόσφατη παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».