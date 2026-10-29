ΠΑΟΚ: Επίσημη η ανανέωση του Μιχαηλίδη μέχρι το 2030 - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Μιχαηλίδη έως το καλοκαίρι του 2030, με τον Έλληνα αμυντικό να εκφράζει την υπερηφάνειά του.

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα παραμείνει για τα επόμενα χρόνια ο Γιάννης Μιχαηλίδης, καθώς η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι τις 30 Ιουνίου 2030, επισημοποιώντας τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, τονίζοντας τους ιδιαίτερους δεσμούς που διατηρεί με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Μιχαηλίδης: Από τις ακαδημίες μέχρι την ανανέωση στον ΠΑΟΚ

Ο Μιχαηλίδης εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ το 2016, ξεκινώντας από την Κ17, ενώ στη συνέχεια κατέκτησε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα με την Κ19. Τον Μάρτιο του 2019 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του τον Ιανουάριο του 2020 απέναντι στον ΟΦΗ. Έκτοτε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, έχει καταγράψει 166 συμμετοχές, 11 γκολ και επτά ασίστ, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Έλληνας στόπερ δήλωσε ενθουσιασμένος για την παραμονή του στον ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο και την οικογένειά του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ έως το 2030. Είναι μια στιγμή περηφάνιας για μένα. Είναι τεράστια χαρά να αγωνίζομαι για αυτόν τον σύλλογο, έχοντας περάσει από όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες του. Προφανώς, έχω οικογενειακούς δεσμούς με τον σύλλογο, κάτι που έχει τεράστια σημασία για όλους μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη που μου έδειξε ότι με θέλει εδώ και φυσικά τον κόσμο της ομάδας για την στήριξη που έχει δείξει στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια. Πετύχαμε σημαντικά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι έχουμε ακόμη να καταφέρουμε πραγματικά σπουδαία πράγματα».