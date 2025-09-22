 ΠΑΟΚ: Έναν μήνα εκτός με θλάση ο Πέλκας - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ: Έναν μήνα εκτός με θλάση ο Πέλκας

Θλάση ο Πέλκας, ένα μήνα εκτός δράσης
Θλάση ο Πέλκας, ένα μήνα εκτός δράσης / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στη League Phase του UEFA Europa League καθώς υποδέχεται στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Τετάρτη 24/9, 19:45).
 

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και τα νέα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, δεν ήταν ευχάριστα σε ό,τι αφορά στον Δημήτρη Πέλκα. Ο 32χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς του περασμένου Σαββάτου (20/9) κόντρα στον Παναιτωλικό, υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πέλκας ξεκίνησε θεραπεία και η επιστροφή του αναμένεται μετά τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο.

Την Τρίτη (23/9) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Νωρίτερα, στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, από την πλευρά, θα δώσει τη δική της συνέντευξη στις 18:15. Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα του Ζάρκο Λάζετιτς θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 250 φίλων της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΟΚ δημητρης πελκας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ