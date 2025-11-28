 ΠΑΟΚ: Εκτός με θλάση ο Πέλκας - Κωνσταντέλιας και Καμαρά ακολούθησαν μέρος της προπόνησης - iefimerida.gr
ΠΑΟΚ: Εκτός με θλάση ο Πέλκας - Κωνσταντέλιας και Καμαρά ακολούθησαν μέρος της προπόνησης

Δημήτρης Πέλκας
Δημήτρης Πέλκας / Φωτογραφία: Eurokinissi
Η αναμέτρηση με την Μπραν ανήκει στο παρελθόν, με τον ΠΑΟΚ να στρέφει πια την προσοχή του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (30/11), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η αναμέτρηση με τους Νορβηγούς δεν άφησε προβλήματα τραυματισμών, αλλά τα άσχημα μαντάτα ήρθαν από τον Δημήτρη Πέλκα. Ο 32χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξί δικέφαλo. Ο Πέλκας ξεκίνησε ήδη θεραπείες κι η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά, από την πλευρά τους, ακολούθησαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά. Το Σάββατο (29/11) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 10:45 και το απόγευμα η αποστολή που θα ανακοινώσει ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα αναχωρήσει για τη Λιβαδειά.

