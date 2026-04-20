100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το απίθανο drone show για τα γενέθλια του συλλόγου [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Στην Τούμπα πραγματοποιήθηκε ένα εντυπωσιακό drone show για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

Οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια ιστορίας του «Δικεφάλου» κορυφώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (20/4), με ένα εντυπωσιακό drone show πάνω από την Τούμπα, που τράβηξε τα βλέμματα και δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Εκατοντάδες drones φώτισαν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας εικόνες και σύμβολα που συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου.

Το drone show για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Το θέαμα δεν ήταν απλώς εντυπωσιακό οπτικά, αλλά και βαθιά συμβολικό, καθώς αποτύπωσε σημαντικές στιγμές από τη διαδρομή του ΠΑΟΚ, τιμώντας τις γενιές που στήριξαν την ομάδα από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στην περιοχή, αλλά και όσοι το παρακολούθησαν από μακριά, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα.

Φωτογραφίες: Ραφαήλ Γεωργιάδης/Eurokinissi

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετέδωσε ζωντανά το drone show μέσω live stream, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ να συμμετάσχει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Η βραδιά αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε των επετειακών εκδηλώσεων, γεμάτη υπερηφάνεια, συγκίνηση και μια ισχυρή υπενθύμιση της ιστορίας και του μεγέθους του συλλόγου.