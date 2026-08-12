 Σημαντικό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ ενόψει Άντερλεχτ: Δεν ταξίδεψε για Βρυξέλλες ο Κωνσταντέλιας - iefimerida.gr
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Σημαντικό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ ενόψει Άντερλεχτ: Δεν ταξίδεψε για Βρυξέλλες ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ / INTIME SPORTS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σημαντικό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στις Βρυξέλλες ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο Europa League.

Μετά την ήττα με 1-0 στην «Τούμπα» από την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα αναζητήσει ανατροπή... πρόκρισης στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συνεχίσει στα playoffs του Europa League. Ωστόσο, θα κληθεί να το κάνει αντιμετωπίζοντας ένα σημαντικό ζήτημα.

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Η αποστολή των «ασπρόμαυρων» αναχώρησε για το Βέλγιο χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έμεινε στην Θεσσαλονίκη, καθώς ένα οικογενειακό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής δεν τον άφησε να ταξιδέψει.

ΠΑΟΚ: Θα προσπαθήσει να προλάβει και να αγωνιστεί με την Άντερλεχτ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Από την δική της πλευρά, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρχει ακόμη ένα διαθέσιμο εισιτήριο. Στόχος είναι ο Κωνσταντέλιας να προλάβει να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες μέσα στην ημέρα (12/8).

Αν ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπορέσει να προλάβει την απογευματινή προπόνηση, τότε θα ενσωματωθεί κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας και θα τεθεί στην διάθεση του Αλέσιο Λίσι για το κομβικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ.

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Θυμίζεται ότι αν οι Θεσσαλονικείς μπορέσουν να προκριθούν επί των Βέλγων, τότε θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι στα playoffs του Europa League. Σε αντίθετη περίπτωση, θα «μονομαχήσουν» με την Μπραν στην αντίστοιχη φάση του Conference League.

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