ΠΑΟΚ - Βίκος Falcons 93-67: «Ασπρόμαυρη» κυριαρχία για τον Δικέφαλο -Πρώτος και αήττητος στην Basket League [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνετα το 6/6 στην Basket League όπου και συνέτριψε με εντυπωσιακή εμφάνιση (93-67) τους Βίκος Falcons στο Παλατάκι, με τους Θεσσαλονικείς να φιγουράρουν αήττητοι στην κορυφή.

Αήττητος στο πρωτάθλημα παραμένει ο ΠΑΟΚ που πανηγυρίζει τη μία νίκη μετά την άλλη! Υπό το βλέμμα του διοικητικού του ηγέτη, Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο «δικέφαλος του βορρά» κυριάρχησε προσφέροντας θέαμα στον κόσμο του που γέμισε το γήπεδο για να αποθεώσει την αγαπημένη του ομάδα.

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Ο Αντρέα Τρινκιέρι έκανε rotation χρησιμοποιώντας και τους 12 παίκτες του, ενώ ο Χάτζινς «έλαμψε» στο παρκέ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 14 πόντους και ήταν «καυτός» από την γραμμή των 6,75μ με 4 τρίποντα. Στην 11η θέση με ρεκόρ 6-1 οι Βίκος Falons.

Την επόμενη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καρδίτσα εκτός έδρας (14/11, 17:30), ενώ ο Βίκος υποδέχεται το Μαρούσι (15/11. 16:00). Από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής υπέταξε την Μύκονο (95-64), ο Κολοσσός «λύγισε» σε ματσάρα (81-78) το Περιστέρι, ενώ η Καρδίτσα κατατρόπωσε (73-90) τον Προμηθέα μέσα στην έδρα του.

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Άνετα ο ΠΑΟΚ τους Βίκος Falcons στην Basket League

Ο Περσίδης, ο οποίος πήρε θέση στην αρχική πεντάδα αντί του Όσμαν, μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, σημειώνοντας γρήγορα έξι πόντους και δίνοντας τον τόνο στην επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν από νωρίς να οικοδομήσουν διψήφια διαφορά, με τον Αλεξάντερ να ξεχωρίζει παράλληλα για την αποτελεσματικότητά του στην άμυνα.

Οι Βίκος Falcons επιχείρησαν να αντιδράσουν, βρίσκοντας ένα μικρό σερί και αξιοποιώντας τα αμυντικά κενά του Γκρέι. Ωστόσο, ο Δικέφαλος διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με το εμφατικό 30-15. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τρινκιέρι προχώρησε σε εκτεταμένο rotation από τα πρώτα λεπτά, χρησιμοποιώντας 10 από τους 12 διαθέσιμους παίκτες μέσα στο πρώτο επτάλεπτο.

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Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τον Μήτρου-Λονγκ να προσφέρει μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Με εξαιρετική ατομική ενέργεια στο 19ο λεπτό, κέρδισε το φάουλ και ευστόχησε στη συμπληρωματική βολή, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +24 (51-27).

Οι γηπεδούχοι παρουσίασαν εξαιρετικό επιθετικό πρόσωπο, ενώ ο Ταϊρί έδωσε τη δική του ώθηση, προσθέτοντας τέσσερις συνεχόμενους πόντους. Στην τρίτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Χάτζινς να ευστοχεί στο τέταρτο τρίποντό του για το 63-38, στα μέσα του δεκαλέπτου.

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Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο Φόστερ, ο οποίος με εύστοχο τρίποντο και φάουλ διεύρυνε ακόμη περισσότερο την απόσταση. Οι δύο παίκτες είχαν βρει εξαιρετικό ρυθμό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της άνετης διαφοράς για τον Δικέφαλο.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η αναμέτρηση απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον ΠΑΟΚ να διαχειρίζεται το προβάδισμά του και να κάνει συντήρηση δυνάμεων ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-15, 54-33, 74-44, 93-67