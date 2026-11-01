ΠΑΟΚ - Asteras AKTOR 2-1: Ο Μύθου έσωσε από μεγάλους μπελάδες τον Λίσι! - iefimerida.gr

Σπουδαία εντός έδρας νίκη πήρε ο ΠΑΟΚ έναντι του Asteras AKTOR με σκορ 2-1 χάρη στο... χρυσό τέρμα του Ανέστη Μύθου στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Ακόμη μία μεγάλη και σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ! Οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι επιβλήθηκαν στην Τούμπα του Asteras AKTOR με σκορ 2-1 χάρη στο γκολ του Ανέστη Μύθου στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League, αλλά αυτό το «τρίποντο» μόνο εύκολα και άνετα δεν ήρθε με τον νεαρό επιθετικό να κάνει τη διαφορά λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης και με κοντινό πλασέ στο 87' να γίνεται ο νέος ήρωας στα χείλη των φίλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

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Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την κατοχή της μπάλας και την υπεροχή. Μάλιστα, αν ήταν πιο αποτελεσματικοί και πιο προσεκτικοί θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει πιο πολλά γκολ. Παρόλα αυτά ο Asteras AKTOR παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μία δύσκολη αγωνιστική περίοδο έδειξε τα... δόντια του και έβαλε δύσκολα στον «δικέφαλο του Βορρά», καθώς όχι μόνο ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, αλλά ακόμα και στο δεύτερο είχε μία πολύ μεγάλη στιγμή για το 2-2, χωρίς όμως να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα για να κάνουν τη... ζημιά.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ τους 18 πόντους και είναι στην τρίτη θέση και κοιτάει ολοένα και πιο ψηλά. Από την άλλη η ομάδα της Αρκαδίας παρέμεινε αρκετά χαμηλά, έχοντας μόλις 6 βαθμούς, μετά από εννιά αγωνιστικές στη Super League.

ΠΑΟΚ - Asteras AKTOR: Όλα μοιρασμένα

Το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για τον ΠΑΟΚ, καθώς πριν καν συμπληρωθούν δέκα λεπτά πήρε το προβάδισμα στο 8' όταν ο Ζίβκοβιτς έκανε εξαιρετική κάθετη και ο Εντιαγέ εκτέλεσε ιδανικά τον Παπαδόπουλο για το 1-0.

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﻿Στο 16' o Asteras AKTOR είχε πολύ μεγάλη φάση για το 1-1, μιας και ο Κιμπιόκα έφυγε στην κόντρα, έκανε αλλεπάλληλες προσποιήσεις στον Χατζηδιάκο, αλλά στο τέλος του έφυγε το κοντρόλ, ενώ ήταν έτοιμος να εκτελέσει.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα το ματς ήταν αρκετά ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να δείχνουν τις αρετές τους, με την μπάλα στα πόδια με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 39' και να κάνουν το 1-1έπειτα από στατική μπάλα από τα δεξιά από τα πόδια του Έντερ, έγινε... μπιλιάρδο και η μπάλα πήγε ανάμεσα στο κεφάλι του Κιμπιόκα και του Μπάνζα, προτού καταλήξει στα δίχτυα του Μοναστηρλή με το 1-1 να είναι και το σκορ του πρώτου μέρους.

ΠΑΟΚ - Asteras AKTOR: Νίκη με Μύθου

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει και πάλι τον πρώτο λόγο, καθώς στο 48' απείλησε όταν ﻿ο Γιαννούλης γύρισε από τα αριστερά για τον Εντιαγέ, που έκανε σουτ από τα όρια της περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει στον Σίλβα και να φεύγει πάνω από την αντίπαλη εστία.

Στο 64' ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα όταν ο Κένι είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, καθώς πήγε με τις τάπες πάνω στον Κουρμπέλη.

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Στο ﻿73' και ο Asteras AKTOR έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Μπρόρσον έκανε αψυχολόγητο και σκληρό φάουλ πάνω στον Μύθου, αντικρίζοντας δεύτερη κίτρινη.

﻿Στο 78' ο ΠΑΟΚ είχε ακόμα μία τεράστια ευκαιρία, καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, αμαρκάριστος ο Μπάνζα, κάνει άστοχη κεφαλιά.

﻿Εν τέλει το γκολ του ΠΑΟΚ ήρθε στο 87' όταν μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Μπάνζα εκτελεί τον Παπαδόπουλο κάτω από τα πόδια και η μπάλα καταλήγει αργά στα δίχτυα, αφού πρώτα ο Μύθου βρήκε την μπάλα λίγο πριν εκείνη περάσει κοντά τη γραμμή, κάνοντας το 2-1 για τους γηπεδούχους που έμεινε μέχρι και το φινάλε.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Χατζηδιάκος, Κόστα (85’ Καμαρά), Γιαννούλης, Σανταμαρία (80’ Τέιλορ), Ζαφείρης (68’ Γιάκιτς), Ζίβκοβιτς, Σορετίρε (68’ Ελουστόντο), Μπάνζα, Εντιαγέ (68’ Μύθου).



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Asteras AKTOR (Κοντοές): Παπαδόπουλος - Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες (90’ Μέντες) - Κουρμπέλης, Γκονζάλες - Ορόσκο (76’ Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (76’ Λάσκαρης), Ρικαρντίνιο (62’ Μπουζούκης) - Μακέντα.