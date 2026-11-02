Η πρώτη αντίδραση του Τάισον μετά την απόφαση του ΠΑΟΚ να προπονείται με την δεύτερη ομάδα -«Χαρά μου να βοηθάω τα νέα παιδιά» [εικόνα] - iefimerida.gr

Γνωστή έγινε η πρώτη αντίδραση του Τάισον μετά την απόφαση του ΠΑΟΚ να τον... υποβιβάσει στην δεύτερη ομάδα, μέσω ενός story του Βραζιλιάνου στο Instagram.

Μία μέρα μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1 κόντρα στον Astera AKTOR για την Super League, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ενημέρωσε πως από την Δευτέρα (2/11) και μέχρι νεωτέρας, ο Τάισον θα προπονείται με την δεύτερη ομάδα. Ο λόγος είναι το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Αρκάδες.

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Λίγες ώρες μετά την απόφαση, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έκανε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας πως είναι έτοιμος να δουλέψει μαζί με τα νέα παιδιά. Επιπλέον, ανέφερε πως το μόνο που πρέπει να απασχολεί τους Θεσσαλονικείς αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι του Φαλήρου με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (8/11, 21:00).

Τάισον: «Το μόνο που έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό»

«Καλησπέρα παιδιά. Γνωρίζετε ήδη τα νέα και το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω με την ίδια νοοτροπία και αφοσίωση. Είναι χαρά και πρόκληση για εμένα να βοηθώ και να στηρίζω τους νέους παίκτες.

Μετά από αυτά, το μόνο πράγμα που μετράει για τον ΠΑΟΚ τώρα είναι να συγκεντρωθεί η ομάδα για το πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το μόνο που μετράει τώρα».

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