Συγκινεί η ανάρτηση του Μιχαηλίδη μετά την ανανέωση με τον ΠΑΟΚ -«Στις χαρές και στις λύπες, πάντα Ασπρόμαυρα» - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης δημοσίευσε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, μία μέρα μετά την επίσημη ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2030.

Το... σίριαλ με την ανανέωση του Γιάννη Μιχαηλίδη έφτασε στο τέλος του, με τον Έλληνα στόπερ να βάζει την υπογραφή του σε επέκταση συμβολαίου για ακόμη τέσσερα χρόνια, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

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Μία μέρα μετά την επίσημη ανανέωση, ο Έλληνας αμυντικός έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, για την παραμονή του στην ομάδα στην οποία «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ

Ετσι έμαθα από παιδί... Στα εύκολα, στα δύσκολα. Στις χαρές, στις λύπες. Στα άσχημα, στα όμορφα. Ασπρόμαυρα.

Μεγάλωσα εδώ και πλέον ως άντρας έχω το προνόμιο να πρεσβεύω τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά αυτού του κλαμπ.

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Σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη Γη. Είμαι ευτυχισμένος, που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της ομάδας και θα έχω την ευκαιρία να δώσω τα πάντα γι’ αυτή με όλες μου τις δυνάμεις, για να γίνουν όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα.

Το ταξίδι συνεχίζεται...