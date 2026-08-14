Ανατροπή με Ντρκούσιτς: «Ναυάγησε» η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ - Πηγαίνει στην Εσπανιόλ - iefimerida.gr

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με την μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ, αφού ο Σλοβένος στόπερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εσπανιόλ.

Η απόλυτη ανατροπή στην μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ, αφού ο Σλοβένος στόπερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εσπανιόλ και την La Liga, αφήνοντας στα... κρύα του λουτρού τους «ασπρόμαυρους».

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Ο Ντρκούσιτς αναμενόταν το πρωί της Παρασκευής (14/8) στην Θεσσαλονίκη, ωστόσο αυτό δεν θα γίνει, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία για «λογαριασμό» της Εσπανιόλ, με την υπόθεσή του να «ναυαγεί» οριστικά για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

«Ναυάγησε» του Ντρκούσιτς και ο ΠΑΟΚ ξαναβγαίνει στην αγορά για μεταγραφή στόπερ

Ο Βάνια Ντρκούσιτς και ο ατζέντης του φαίνεται πως είχαν στα «χέρια» τους πρόταση από ομάδα της La Liga και, συγκεκριμένα, της Εσπανιόλ. Έτσι, πήραν την απόφαση να ακυρώσουν την συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Πλέον, οι Θεσσαλονίκεις καλούνται να ξεκινήσουν από την αρχή την αναζήτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Μιχαηλίδη, Ελουστόντο και Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας.

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Ο Σλοβένος κεντρικός αμυντικός ενημέρωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πως επιθυμεί να εξαντλήσει τα περιθώρια «μετακόμισης» στο ισπανικό πρωτάθλημα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση απόσυρση του ενδιαφέροντος από πλευράς «ασπρόμαυρων».